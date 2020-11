Nel pieno del quarto trimestre del 2020, è tempo di rumor per le nuove line-up di smartphone per il 2021, o anche le ultime fiammate di fine anno. Oggetto della consueta valanga di leak, il prossimo Redmi Note 10 5G fa parlare di sé anche per una variante solo 4G, possibilmente più economica; intanto spuntano dettagli anche sul modello Note 10 Pro.

Aggiornamento 19/11: il modello Note 10 Pro potrebbe essere il primo della serie con un sensore da 108 MP. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Fotocamera”.

Redmi Note 10/10 Pro 5G o Note X: tutte le indiscrezioni sui nuovi mid-range

Certificata una versione 4G, forse in arrivo da noi con POCO

Il nuovo Redmi Note 10 è ancora avvolto nel mistero sotto molti aspetti e quanto alle specifiche si sa ancora ben poco. Si vocifera di un modello Pro dotato di MediaTek Dimensity 820 e di uno standard con Dimensity 720 (entrambi 5G), accompagnati da una possibile versione 4G. La certificazione in alto riferisce di un device siglato M2010J19SC, con supporto al solo 4G. Si tratta davvero di un modello della serie Note 10? Quale potrebbe essere il SoC?

Il modello siglato M2010J19SC, dispositivo associato al presunto Redmi Note 10 4G ha ricevuto anche la certificazione 3C, segnalando la presenza di un caricatore con sigla MDY11EM, con una potenza di 22.5W. Ma il dato più interessante arriva dal confronto di questo modello con lo smartphone certificato dall'ente europeo EEC alcuni giorni fa, e identificato come il possibile POCO F2.

Le due sigle coincidono – M2010J19SC in Cina e M2010J19CG in Europa orientale – lasciando presagire che Redmi Note 10 4G potrebbe debuttare anche da noi, ma sotto il brand POCO.

Dopo l'ente 3C arrivano tutti i dettagli dal TENAA, con immagini e specifiche. In base a quanto emerso dal database dell'ente certificativo cinese, il presunto Redmi Note 10 4G – ossia il modello siglato M2010J19SC – avrà dalla sua la seguente scheda tecnica (mentre in altro trovate le immagini che ne svelano il design):

dimensioni di 162.29 x 77.24 x 9.6 mm per un peso di 196 grammi;

per un peso di 196 grammi; display LCD LTPS da 6.53″ con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e punch hole centrale;

con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e punch hole centrale; processore octa-core fino a 2.0 GHz (presumibilmente Snapdragon 662);

4/8/6 GB di RAM;

64/128/256 GB di storage espandibile fino a 512 GB tramite microSD;

lettore d'impronte digitali laterale;

Quad Camera da 48 MP;

selfie camera da 8 MP;

batteria da 5.900 mAh min. (6.000 mAh), presumibilmente con ricarica da 22.5W ;

min. (6.000 mAh), presumibilmente con ricarica da ; supporto Dual SIM 4G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, sensore IR, radio FM, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm;

sistema operativo Android 10 (sotto forma di MIUI 12).

Infine, il dispositivo è apparso anche nella sua variante indiana, con la sigla M2010J19SI (cambia la lettera finale, da C a I). Stavolta abbiamo i primi benchmark su Geekbench, che rivelano la presenza di 6 GB di RAM e di un processore riconducibile allo Snapdragon 662.

Vi segnaliamo che anche la versione siglata M2010J19CG è stata avvistata su Geekbench: si tratterebbe di un modello per il mercato internazionale che dovrebbe debuttare sotto il brand POCO (qui trovate tutti i dettagli).

Redmi Note 10 5G potrebbe essere un rebrand di Xiaomi Mi 10T Lite (o di POCO X3)?

Torniamo a parlare di Redmi Note 10, stavolta in versione 5G e con novità discordanti rispetto a quanto visto in precedenza. Se una parte delle indiscrezioni vede il dispositivo come un rebrand potenziato di POCO X3, ora è spuntata una ipotesi. Secondo il leaker cinese DigitalChatStation, infatti, il dispositivo potrebbe debuttare in Cina come un rebrand di Xiaomi Mi 10T Lite. Il piccolo della serie è stato il primo smartphone con a bordo il SoC Snapdragon 750G e la stessa sorte dovrebbe toccare a Redmi Note 10 5G, il quale arriverà in Cina con le medesime caratteristiche e specifiche.

Comunque, teniamo ben presente che al momento i modelli oggetto di indiscrezioni sono i dispositivi siglato M2007J22C e M2007J17C. I due smartphone sono apparsi anche sul portale del TENAA ma secondo ai vari leak di questi giorni dovrebbe trattarsi di Redmi Note 9 5G in versione High e Standard (di qui trovate tutte le indiscrezioni raccolte finora). Quindi è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni ed attendere ulteriori novità: ciliegina sulla torta, sono emersi nuovi dettagli che potrebbero indicare che un membro della famiglia Note 10 sia in realtà la versione Global di Redmi Note 9 5G Standard (qui trovate tutti i dettagli di questa ipotesi).

Fotocamera | Aggiornamento 19/11

Redmi Note系列销量一直是不错的,很多次上榜全球TOP单品销量。Note影像定位也很清晰,Note7 Pro首发4800万像素,Note8 Pro首发6400万像素,Note9 Pro*首发10800万像素,Note10 Pro*首发。。。开玩笑,明天官宣了[吃瓜] — Digital Chat Station (@StationChat) November 19, 2020

Dopo aver dedicato una valanga di spazio alla possibile versione 4G ed esserci avventurati in speculazioni di varia natura, arriva l'ennesimo colpaccio di DigitalChatStation. Il leaker cinese ha ormai preso a cuore la serie Note, sganciando indiscrezioni con cadenza giornaliera (a breve anche oraria, immaginiamo). Secondo l'ultimo tweet dell'insider Redmi Note 10 Pro sarà il primo smartphone della famiglia ad avere dalla sua una fotocamera principale da 108 MP (similmente a modelli top del calibro di Mi 10T Pro).

Ciliegina sulla torta, il leaker afferma che domani (20 novembre) o comunque nel corso della settimana avremo maggiori dettagli sul debutto dei Note 10. Sarà davvero così?

Redmi Note 10 e 10 Pro 5G: dettagli e voci di corridoio sul periodo di uscita

A seguito della presentazione della line up di Xiaomi Mi 10T, abbiamo nuovi indizi in merito all'uscita di Redmi Note 10. Questi ultimi sarebbero arrivati da Wang Teng Thomas, che su Weibo scrive: “L'autunno pervade Pechino stasera, la temperatura minima è già ad una cifra, è tempo di comprare vestiti nuovi ed un nuovo__“.

Seppur criptico, Thomas potrebbe aver rivelato il mese di uscita dei prossimi Redmi, in quanto in Cina il periodo in cui si comprano vestiti nuovi è novembre. Ma le cose cambiano radicalmente per il leaker Sudhanshu e quanto l'insider rilascia informazioni sulle prossime uscite, in particolar modo Xiaomi e Redmi, si rivela sempre piuttosto affidabile. E secondo quanto da lui recentemente affermato, il lancio di Redmi Note 10 5G non è per niente dietro l'angolo.

As per from my sources Redmi Note 10 series won't launch anytime soon (not in India at least). And if there's any leak & news about its launch I'll keep you guys updated. Had to tweet this bcoz of dozens of DM' & emails I'm getting every day. Sorry if I sound rude, thanks (2/2) — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) October 1, 2020

Il fatto che Redmi Note 10 5G arriverà più in là col tempo non ci prende di sorpresa, anzi. Prendiamo la roadmap degli scorsi modelli della famiglia Redmi Note:

02/2018: Redmi Note 5

09/2018: Redmi Note 6 Pro

01/2019: Redmi Note 7

08/2019: Redmi Note 8

04/2020: Redmi Note 9

Tralasciando i modelli spin-off e quelli precedenti all'espansione in occidente, ecco il ritmo di lancio della serie. Ogni anno escono sì due modelli, ma con almeno 7 mesi di distacco per far sì che il mercato non si saturi (e già lo è). Considerato che Note 9 è uscito ad aprile, un eventuale Note 10 potrebbe fare capolino prima della fine dell'anno, ma al momento ancora non abbiamo una finestra precisa.

Redmi Note X: cambio di nome in vista per la serie?

Dopo la carrellata di indiscrezioni di cui sopra, arriva l'ennesima novità per la prossima serie di fascia media della costola di Xiaomi. Secondo quanto riportato dai media asiatici, Redmi Note 10 potrebbe optare per un cambio di nome ed arrivare sul mercato come Redmi Note X.

Comunque, non appena ne sapremo di più sul dispositivo e sul cambio di nome della serie provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità, che siano indiscrezioni o info ufficiali.

