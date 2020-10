POCO alza l’hype: nuovo teaser ufficiale, F2 all’orizzonte

Se state attendendo l'arrivo di POCO F2, potreste essere accontentati prima del previsto. In diversi si sono lamentati della mancanza di personalità del brand dimostrata negli ultimi tempi, essendosi limitata a ri-marchiare i modelli già esistenti Xiaomi e Redmi. Per quanto sia stato apprezzato, POCO F2 Pro è il “sosia” di Redmi K30 Pro e la community ha lamentato il suo non essere considerabile un vero e proprio successore dello storico F1.

Viste anche le critiche ricevute, l'azienda ha parlato chiaro: POCO F2 si farà. Per quanto il nome non sia ancora stato confermato, la dirigenza ha specificato che POCO F1 avrà un successore che (si spera) accontenterà le richieste dei più entusiast.

Been quiet for a while….🔇

It's almost near end of the year….

Just want to say.

POCO isn't finished with this year yet

😉🤭🤫#POCOcomingsoon pic.twitter.com/jqNvah0sOR

— Angus Kai Ho Ng (@anguskhng) October 13, 2020