La OxygenOS 11 è ufficialmente giunta in veste stabile a bordo di OnePlus 8 e 8 Pro, ma è comunque possibile effettuare il rollback alla OxygenOS 10. Nonostante interessanti novità, anche in ambito fotografico, i primi che hanno aggiornato stanno riscontrando diversi bug. Le prime segnalazioni parlano di svariati problemi: audio Bluetooth, galleria, gaming, SMS e messaggi, sblocco dello schermo, UI e chiamate vocali.

OxygenOS 11 troppo buggata, gli utenti OnePlus 8 e 8 Pro possono fare il rollback alla OxygenOS 10

Ma i problemi legati alla OxygenOS 11 su OnePlus 8 e 8 Pro non finiscono qua. Mettendo da parte quelli riscontrati durante il Beta Testing, con il rilascio stabile sono stati riscontrati bug anche per la torcia non funzionante, impossibilità di effettuare telefonate e blocchi improvvisi durante la personalizzazione della grafica della UI. Alla luce di tutti questi fastidi, il team OnePlus ha ben pensato di rendere disponibile una build di rollback per tornare alla OxygenOS 10.

Se anche voi foste colpiti da questi bug della OxygenOS 11, allora potete scaricare il firmware e usarlo per fare il “downgrade” alla versione della UI precedente.

Prima di procedere, vi invitiamo ad effettuare un backup dei dati che volete mantenere salvaguardati. Una volta scaricato, dovete spostarlo nella cartella principale della memoria dello smartphone. Dopodiché andate in “Impostazioni/Sistema/Aggiornamenti di sistema” e cliccate sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra. Selezionate “Aggiornamento locale“, scegliete il file copiato ed avviate la procedura di installazione.

