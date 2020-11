OPPO AR Glasses 2nd Gen a INNO Day 2020: più tech ma compatti

Mancano pochissimi giorni all'INNO Day 2020 ed uno dei protagonisti saranno gli AR Glasses di seconda generazione. Sul palco virtuale della conferenza annuale saranno svelati vari prototipo basati sulle tecnologie del futuro più o meno prossimo. Da sempre l'azienda si fa forte della sua capacità di abbracciare features innovative e in grado di anticipare il mercato. E quando si parla di realtà aumentata, una delle sue applicazioni più tangibili è quella sotto forma

OPPO INNO Day 2020: una delle novità saranno i nuovi AR Glasses

Fu proprio alla prima edizione dell'INNO Day 2019 che vennero presentati i primi OPPO AR Glasses, un dispositivo molto simile ai ben più celebri Microsoft HoloLens. Il primo modello è dotato di due fotocamere fisheye coadiuvate da un sensore ToF ed uno RGB, un comparto in grado di misurare al meglio la profondità dell'ambiente in cui si trova. La tridimensionalità veniva ripresa anche nel comparto audio, grazie alla tecnologia 3D Surround Sound. Nei mesi successivi furono brevettati anche in Europa, ma da allora se ne sono perse le tracce.

Siamo curiosi di scoprire il secondo modello all'OPPO INNO Day 2020, anche perché le immagini ci mostrano degli occhiali molto più compatti. I primi modelli di visore AR riprendevano il design tipico dei visori visti in ottica di realtà virtuale, mentre questi appaiono più vicini a degli occhiali da sole. Stando ai report, saranno dotati di tecnologia ad onde ottiche diffrattive, comandi vocali tramite microfoni con acquisizione spaziale e comandi fisici.

