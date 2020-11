POCO X3 NFC supera Huawei Mate 30 Pro e P40 Pro su DxOMark Audio

Quando si parla di DxOMark, ormai non si parla più solo di smartphone e fotocamera, ma anche di audio, display e perfino di smart speaker. Di recente, il team del noto portale hanno emesso il loro verdetto su POCO X3 NFC – medio di gamma divenuto best buy assoluto negli ultimi mesi – con un giudizio che riguarda la parte audio del dispositivo ed un risultato niente male per un terminale di questo livello.

POCO X3 NFC: ecco quanto ha totalizzato su DxOMark Audio

Ormai quando parliamo di POCO X3 NFC è facile intuire un certo “affetto” verso questo smartphone: sarà per l'ottima scheda tecnica, per il prezzo di lancio bestiale, sarà che ogni volta che spunta un Coupon il device diventa praticamente una scelta obbligata, insomma il mid-range della partner di Xiaomi non passa di certo inosservato. Ed ora POCO X3 NFC è passato al vaglio di DxOMark, ma solo per la parte audio. Il terminale ha totalizzato 63 punti, divisi in 65 per la riproduzione e 58 per la registrazione.

Un risultato che piazza X3 appena sotto RedMagic 5S (64) ma addirittura sopra colossi come Huawei Mate 30 Pro 5G (61) e P40 Pro (59). Insomma, anche se il mid-range non ha raggiunto di certo una posizione elevate – e ci mancherebbe! – si tratta di una soluzione in grado di offrire prestazioni solide a tutto tondo, secondo il team di DxOMark.

Per tutti i dettagli sui test effettuati dal celebre portale vi rimandiamo al giudizio completo, disponibile al link in fonte. Invece, per saperne di più su POCO X3 NFC, qui trovate la nostra recensione testuale completa.

