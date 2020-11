iPhone 12 Pro convince DxOMark, ma Huawei e Xiaomi continuano ad essere in testa

Dopo il giudizio su OnePlus 8 Pro, quest'oggi finisce sotto i riflettori di DxOMark la fotocamera di iPhone 12 Pro: a distanza di un mese dal debutto è arrivato il momento di tirare le somme, anche nei confronti dei rivali cinesi a marchio Huawei e Xiaomi (da tempo al vertice della classifica del portale). Partiamo subito col dire che il top di gamma di Cupertino convince in pieno, guadagnandosi una posizione di tutto rispetto, ma nonostante ciò la vetta resta sempre appannaggio dei due brand asiatici.

iPhone 12 Pro brilla su DxOMark ma in cima ci sono ancora Huawei Mate 40 Pro e Xiaomi Mi 10 Ultra

Equipaggiato con una tripla fotocamera da 12 + 12 + 12 MP con OIS, grandangolo e teleobiettivo – più un sensore LiDAR – iPhone 12 Pro ha totalizzato 128 punti su DxOMark. Lato foto e video, il dispositivo ha raggiunto i 135 e 112 punti, mentre ciò che ha penalizzato è stato lo zoom (con 66 punti). Per fare un breve confronto, Huawei Mate 40 Pro ha raggiunti i 140, 116 e 88 punti, rispettivamente per foto, video e zoom. Per saperne di più sulla fotocamera del top di Huawei, vi consigliamo anche di dare un'occhiata alla nostra recensione.

Il flagship di Cupertino ha raggiunto la quarta posizione, ma purtroppo resta dietro a Huawei P40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra e al re Mate 40 Pro. Il risultato raggiunto è di tutto rispetto, specialmente tenendo conto che il device ha superato in pieno il precedente 11 Pro Max, convincendo il team di DxOMark. Nel complesso iPhone 12 Pro – che ricordiamo, non rappresenta il modello di punta dato che abbiamo anche il 12 Pro Max – offre prestazioni fotografiche solide con una buona resa cromatica, una stabilizzazione efficiente ed un autofocus preciso.

Per tutti i sample e per la valutazione completa vi rimandiamo alla pagina dedicata al top di gamma, direttamente su DxOMark (trovate il link in fonte).

