All'interno del database degli smartphone valutati per l'audio da DxOMark troviamo anche Red Magic 5S e Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Sia nella recensione del top di gamma Nubia che di quello Samsung vi abbiamo parlato delle performance offerta dai rispettivi speaker stereo. A scendere più nello specifico ci ha pensato il team DxOMark, il cui recente sondaggio ha dimostrato quanto sia importante la qualità audio in uno smartphone.

La classifica audio di DxOMark dà valutazioni diverse per Red Magic 5S e Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Nonostante sia uno degli smartphone più costosi in circolazione, l'audio di Samsung Galaxy Note 20 Ultra non è ai vertici del settore. Dal punto di vista hardware, lo smartphone ha una coppia di speaker con supporto surround Dolby Atmos con codec Dolby Digital Plus. La qualità è comunque sopra alla media: ottimo controllo degli artefatti, più che buoni livelli di volume e dinamica ed una riproduzione timbrica molto fedele in sede di registrazione. Ma non riesce comunque a bissare quanto fatto dai migliori esponenti, specialmente per lo sbilanciamento verso il più corposo speaker inferiore e per una predilezione per le frequenze medie. Paradossalmente rimane un pelo sopra nella classifica il precedente Samsung Galaxy S20 Ultra.

Vi ricordiamo che di Samsung Galaxy Note 20 Ultra è disponibile anche una valutazione fotografica da parte di DxOMark.

Va peggio a Red Magic 5S, non riuscendo ad entrare nella top 10 in ambito audio di DxOMark. Anche qua abbiamo due speaker con doppio sistema di amplificazione SmartPA e supporto al surround DTS: X Ultra a 7 canali. Se si considerano i parametri relativi al gaming, allora il top di gamma di casa Nubia riesce nel suo intento, superando anche rivali come il Black Shark 3 Pro. Per il resto, invece, pecca nella regolazione del volume, nella dinamica del suono ed una qualità in registrazione non all'altezza.

Ecco, quindi, la classifica audio di DxOMark aggiornata:

76 – Xiaomi Mi 10 Pro 75 – ASUS ROG Phone 3 / Huawei Mate 20 X 74 – OPPO Find X2 Pro / iPhone XS Max 71 – iPhone 11 / iPhone 11 Pro Max 70 – iPhone SE 2020 69 – Samsung Galaxy S20 Ultra / ASUS ROG Phone 2 68 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra / OnePlus 8 / Google Pixel 4 67 – OnePlus 8 Pro 66 – Motorola Edge+ / Samsung Galaxy S20+ / Samsung Galaxy Note 10+ / Samsung Galaxy Note 10+ 5G 65 – LG V60 ThinQ 5G / OnePlus 7 Pro

