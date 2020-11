Di recente il portale di DxOMark si è arricchito con una nuova categoria, introducendo anche le classifiche e le valutazioni degli speaker. Questi vengono divisi in Essential e Advanced, sezioni dedicate rispettivamente ai modelli al di sotto dei 200€ e quelli superiori. Com'è ovvio, Xiaomi non poteva non comparire, specialmente visto il debutto recente di Mi Smart Speaker, ufficializzato in versione Global e in arrivo anche in Europa.

Xiaomi Mi Smart Speaker e XiaoAI Speaker HD promossi da DxOMark

In cima alla classifica di DxOMark delle soluzioni Essential troviamo Amazon Echo Studio, seguito da Xiaomi XiaoAI Speaker HD e il nuovissimo Mi Smart Speaker. Ma procediamo con ordine: per quanto riguarda il primo modello, si tratta di un altoparlante intelligente Hi-Fi a 360° equipaggiato con l'assistente XiaoAI, dotato di dimensioni compatte e con rivestimento in tessuto. Il dispositivo, lanciato in patria già da un bel po' di tempo, è passato tra le mani di DxOMark piazzandosi al secondo posto della classifica con un punteggio di 109.

Secondo quanto riportato, il “piccolo” altoparlante ha regalato prestazioni impressionanti per la fascia di prezzo, seppur con qualche difetto. Al terzo posto, con 104 punti, troviamo Xiaomi Mi Smart Speaker, o meglio la sua incarnazione Battery Edition. A differenza della versione standard, questa volta è stata introdotta una capiente batteria ed è possibile utilizzare l'altoparlante senza l'ingombro del cavo. Dispetto al modello XiaoAi, stavolta abbiamo un look decisamente più premium, con un corpo in metallo.

Anche stavolta il dispositivo targato Xiaomi si è comportato bene, eppure ci sono state varie mancanze a volumi elevati, con forti artefatti. Inoltre si registra un leggero ritardo utilizzandolo per l'audio di film e video. Altro “difetto” riguarda la sua natura mono, con un singolo altoparlante frontale. Comunque, per maggiori dettagli date un'occhiata al commento di DxOMark, tramite il portale ufficiale (lo trovate in fonte).

Insomma, anche lato speaker Xiaomi è riuscita a fare breccia: speriamo solo di poter mettere le mani a breve su Mi Smart Speaker con Google Assistant!

