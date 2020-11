I sistemi di riscaldamento e raffreddamento per la casa sono ormai intelligenti e semplici da usare, mandando in pensione i tempi in cui bisognava attivare tutto da un telecomando a parte. Ma la tecnologia compie passi sempre più importanti e Xiaomi è il brand più attento a quelle per lo smart home, come per il nuovo condizionatore Air Conditioner, che ha la funzione di controllo dell'umidità nell'aria, non facilmente reperibile in altri modelli.

Xiaomi: quattro modelli di condizionatore con controllo dell'umidità dell'aria

Dal poster di Xiaomi, il nuovo climatizzatore ha ben 4 modelli che variano in base alla potenza del compressore. Infatti, pare proprio che nel nuovo condizionatore Xiaomi, che ha due varianti da parete e due da pavimento con compressore 1HP, 1.5HP, 2HP e 3HP sarà incluso un sistema intelligente di umidità nell'aria, che potrebbe essere una sorta di svolta per l'ambiente casalingo intelligente della compagnia di Lei Jun.

Questo perché oltre a raffreddare o riscaldare la stanza in cui si trova, il nuovo condizionatore di Xiaomi vi dà la possibilità di regolare l'umidità in valori compresi tra il 45 ed il 65%. Questa però non è l'unica novità: nel nuovo elettrodomestico c'è un sistema di autopulizia, grazie a delle alette idrofile in alluminio, che si puliscono automaticamente agendo anche da antibatterico.

Quanto al prezzo di questi nuovi condizionatori d'aria, i nuovi Xiaomi Air Conditioner 1HP, 1.5 HP, 2HP e 3HP partono da un prezzo di circa 270 € al cambio, equivalenti a 2099 yuan. Un prezzo tutto sommato onesto per la loro offerta. Non è chiaro se arriveranno anche in Occidente, ma la speranza è sempre l'ultima a morire.

