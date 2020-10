Di recente la compagnia di Lei Jun ha presentato la nuova serie Mi 10T, accolta con entusiasmo dagli appassionati grazie ad un comparto tecnico di tutto rispetto ed un prezzo accessibile. I modelli maggiori sono già in preorder su Amazon mentre per quanto riguarda il piccolo della famiglia, la commercializzazione è prevista per il 13 ottobre. Se state aspettando anche voi l'arrivo del dispositivo allora sarete più che soddisfatti di scoprire che Xiaomi Mi 10T Lite è attualmente il medio gamma più potente di Antutu, in barba anche a OnePlus Nord.

Aggiornamento 17/10: Antutu ha pubblicato la classifica dei migliori mid-range Global di settembre 2020. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Xiaomi Mi 10T Lite batte tutti su Antutu: ecco quanto ha totalizzato

Al momento non è ancora disponibile la consueta classifica di Antutu, quella per settembre 2020, quindi non è da escludere che possano esserci dei colpi di scena. Nel frattempo Xiaomi Mi 10T Lite si gode il podio con ben 329.032 punti, contro i 326.958 di OnePlus Nord, campione di Antutu per il mese di agosto 2020. Ovviamente la classifica fa riferimento ai modelli Global: se guardiamo ai migliori in Cina, Redmi 10X scalza tutti con 396.887 punti, grazie al Dimensity 820.

Comunque è interessante notare il rapporto tra Mi 10T Lite e OP Nord: il primo è equipaggiato con il chipset Snapdragon 750G mentre nel caso del modello OnePlus, a bordo troviamo lo Snapdragon 765G. Insomma, per Qualcomm la battaglia si combatte in casa.

Comunque, come anticipato anche poco sopra, restiamo in attesa della classifica ufficiale di Antutu per la fascia media Global, in modo da scoprire se lo Xiaomi Mi 10T Lite sia effettivamente il nuovo campione della piattaforma.

Ecco i migliori smartphone cinesi mid-range di settembre 2020 (su Antutu) | Aggiornamento 12/10

Nelle scorse settimana ci siamo trovati alle prese con Xiaomi Mi 10T Lite su Antutu, con un punteggio superiore rispetto a OnePlus Nord, il mid-range del momento. Mancano ancora dettagli sulla classifica di settembre global, quindi le cose potrebbero cambiare nei prossimi giorni; tuttavia è già disponibile l'elenco dei migliori smartphone di Antutu in Cina (per settembre 2020), con una serie di dispositivi che mostrano una situazione molto diversa rispetto al panorama occidentale.

Infatti il paese non ha visto il debutto né del modello OnePlus ne dell'ultimo Mi 10T Lite (anche se potrebbe arrivare come Redmi Note 10 o 10 Pro, secondo alcune indiscrezioni). Per questo motivo la classifica risulta praticamente invariata rispetto ad agosto, ancora una volta con Redmi 10X e 10X Pro a dominare la scena.

Redmi 10X Pro 5G Redmi 10X Honor 30 Huawei Nova 7 Huawei Nova 7 Pro Honor X10 Honor 30S Huawei Nova 7 SE Redmi K30 5G OPPO Reno 4 5G

Come anticipato poco sopra, per ora manca ancora la classifica dei migliori medio gamma global di Antutu. Non appena sarà pubblicata provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

I migliori medio gamma Global su Antutu: ecco la classifica di settembre 2020 | Aggiornamento 12/10

Dopo la classifica cinese ecco arrivare anche l'elenco dei migliori smartphone Global di fascia media su Antutu, ovviamente per il mese di settembre 2020. In cima troviamo iQOO Z1 e Redmi K30 Ultra: come visto anche per la classifica dei flagship (con Mi 10 Ultra presente tra i modelli Global), in cima sono presenti due smartphone che al momento risultano disponibili solo per la Cina. In base alle informazioni raccolte, i due modelli non hanno ancora varcato i confini del paese e non sono stati lanciati né in India né a Taiwan (noti proprio per essere considerati parte del mercato globale). Fatto anomalo ma al momento dalla piattaforma di benchmark tutto tace. Di seguito, per comodità, vi lasciamo la classifica completa.

iQOO Z1 Redmi K30 Ultra Honor 30 Huawei Nova 7 Xiaomi Mi 10 Lite 5G Redmi K30 5G Huawei Nova 7i Realme 7 Redmi Note 8 Pro Realme 6

Da notare poi un aumento generale delle performance verso l'alto rispetto al mese scorso: lo Snapdragon 765G, il miglior chipset di fascia media su Antutu, è stato totalmente surclassato dal Dimensity 1000+ di MediaTek e dal Kirin 985, ora considerato una soluzione mid-range.

Infine segnaliamo l'assenza di Xiaomi Mi 10T Lite dalla classifica: le vendite del device sono cominciate il 13 ottobre, quindi è lecito immaginare che il nuovo arrivato della serie farà il suo debutto su Antutu nella prossima classifica. Tra parentesi, un'ennesima anomalia: che fine ha fatto OnePlus Nord, re della classifica di agosto?

