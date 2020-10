Torna la consueta classifica di Antutu, stavolta dedicata al mese di settembre 2020, con gli smartphone più potenti della piattaforma (in riferimento al mercato cinese). A questo giro Xiaomi Mi 10 Ultra cede il primo posto a vivo, con il suo iQOO 5 Pro… più agguerrito che mai!

Aggiornamento 17/10: dopo la classifica riferita ai modelli cinesi, ecco che arriva anche quella dedicata ai migliori dispositivi per il mercato Global. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

iQOO 5 Pro supera Xiaomi Mi 10 Ultra da 16 GB di RAM | Classifica Antutu settembre 2020

Rispetto al mese precedente – qui trovate tutti i dettagli – troviamo alcuni stravolgimenti. La prima cosa che salta all'occhio, ovviamente, è il balzo in avanti di iQOO 5 Pro, che nella sua incarnazione da 12 GB di RAM supera i 16 GB di Xiaomi Mi 10 Ultra; quest'ultimo viene “calpestato” anche da iQOO 5 base, finendo in terza posizione. Al quarto posto troviamo nuovamente vivo, stavolta con il suo modello top X50 Pro+: teniamo le dita incrociate e speriamo che il flagship arrivi da noi.

Nel caso vi siate persi qualche novità degli ultimi giorni… beh, vivo è pronta a sbarcare in Italia! Inoltre si segnala anche l'entrata in scena dello smartphone da gaming di Lenovo. Di seguito trovate tutti i dettagli della classifica di Antutu per il mese di settembre, con i migliori modelli in Cina.

iQOO 5 Pro iQOO 5 Xiaomi Mi 10 Ultra Vivo X50 Pro+ Lenovo Legion Phone Duel Rog Phone 3 Black Shark 3S OPPO Find X2 Pro OPPO Find X2 Mi 10 Pro

Come al solito quando si parla di Antutu e le sue classifiche, restiamo in attesa anche della sua controparte Global, in modo da scoprire l'identità dello smartphone più potente di settembre. Non appena disponibile provvederemo ad aggiornare questo articolo con l'elenco internazionale.

ROG Phone 3 e Xiaomi Mi 10 Ultra sono i migliori smartphone Global su Antutu | Aggiornamento 17/09

Dopo un po' di attesa ecco che arriva anche la classifica Global dei migliori smartphone su Antutu per il mese di settembre 2020. L'elenco ci mostra decisamente variegato ma il dominatore incontrastato rimane ancora una volta ROG Phone 3: il flagship da gaming di ASUS conquista la vetta del podio anche questo mese (similmente a quanto avvenuto ad agosto). Per comodità, vi lasciato l'elenco completo qui sotto:

ROG Phone 2 Xiaomi Mi 10 Ultra OPPO Find X2 Pro OnePlus 8 Pro iQOO Neo 3 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Galaxy Fold 2 5G Redmi K30 Pro Mi 10 Pro OnePlus 8

Impossibile non notare la presenza di un intruso: il Mi 10 Ultra non ha ancora varcato i confini cinesi, quindi la domanda sorge spontanea. Che cosa ci ha il top di gamma commemorativo dei 10 anni del brand all'interno della classifica Global? Che sia un indizio per qualcosa? Inoltre da notare che rispetto ai test per la Cina, in questo caso il flagship è nella versione da 12/256 GB (quindi non 16 GB di RAM).

