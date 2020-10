Nel corso delle scorse settimane, il primo smartphone da gaming del brand cinese è stato oggetto di una miriade di indiscrezioni, che hanno tolto parte della sorpresa legata alla scoperta del dispositivo. Nonostante questo intoppo, il flagship presenta degli spunti decisamente interessanti, un design unico e prova a cambiare le carte in tavola per quanto riguarda il settore del gaming mobile: siete pronti a scoprire tutto su scheda tecnica, prezzo, caratteristiche e disponibilità del nuovo Lenovo Legion Phone Duel?

Aggiornamento 1/10: il nuovo smartphone da gaming di Lenovo è disponibile all'acquisto in Italia. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Lenovo Legion Phone Duel ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo flagship da gaming

Design e caratteristiche

In termini di design, gran parte delle sorprese legate al look del top di gamma sono state svelate in precedenza. Lenovo Legion Phone Duel adotta uno stile particolarmente aggressivo e atipico, con una back cover che ben si sposa con l'intenzione di essere un gaming phone. Al centro della scocca troviamo il logo LED di Legion, affiancato da una Dual Camera con un sensore principale da 64 MP ed un grandangolo. Lungo il bordo trova spazio un modulo pop-up, il quale integra una selfie camera da 20 MP. Insomma… tutto trasuda potenza allo stato puro!

Grazie alla selfie camera laterale è possibile beneficare di un ampio display AMOLED da 6.59″ Full HD+, circondato da due speaker frontali e dotato di un sensore ID integrato. Il pannello presenta un refresh rate a 144 Hz, con una frequenza di campionamento al tocco di 240 Hz.

Come annunciato dalla stessa azienda, Lenovo Legion Phone Duel è il primo smartphone equipaggiato con il chipset Snapdragon 865+, soluzione octa-core fino a 3.1 GHz, Adreno 650 (con prestazioni migliorate), memoria RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. Lato software, gran parte dell'esperienza è pensata per essere fruita anche in orizzontale.

Abbina tutto questo ai controlli virtuali del gamepad per simulazioni touch and move grazie a Lenovo Legion Assistant. Vibrazioni tattili dinamiche quasi istantanee, generate da motori dedicati all'interno del dispositivo, simulano la sensazione dei colpi inferti e subiti durante il gioco. Un sensore giroscopico integrato rileva i movimenti e le variazioni complesse di orientamento, ad esempio quelle che avvengono guardando un video a 360°, o quando lo schermo si auto-ruota ogni volta che il dispositivo ruota sul suo asse orizzontale. Benché molti smartphone Android siano già dotati di questa funzionalità, Lenovo Legion Phone Duel utilizza il giroscopio interno per ottimizzare l'esperienza di gioco dell’utente, sia per prendere la mira sia per spostare i personaggi in una direzione diversa.

Batteria e ricarica ultra rapida

La batteria a bordo di Lenovo Legion Phone Duel è una capiente unità da 5.000 mAh, dotata del tanto chiacchierato supporto alla ricarica rapida da 90W. La batteria è composta da due celle separate, posizionate nella parte superiore ed inferiore del corpo dello smartphone. Comunque, per raggiungere la tanto agognata potenza di 90W sarà necessario utilizzare entrambe le porte USB Type-C presenti lungo i bordi del device (in basso e di lato); in questo modo si potrà ricaricare la batteria fino al 50% in appena 10 minuti, che salgono a 30 minuti per la ricarica completa.

Scheda tecnica

dimensioni di 169.17 x 78.48 x 9.9 mm per un peso di 239 grammi;

display AMOLED da 6.59″ Full HD+ con rapporto in 19.5:9, refresh rate a 144 Hz e campionamento al tocco di 240 Hz;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865+ fino a 3.1 GHz;

GPU Adreno 650;

12/16 GB di RAM LPDDR5;

256/512 GB di storage UFS 3.1;

lettore d'impronte digitali nel display;

batteria da 5.000 mAh copn ricarica Turbo Power da 90W (utilizzando entrambe le porte Type-C in contemporanea);

Dual Camera da 64 + 16 MP con apertura f/1.89-2.2, grandangolo da 120° e flash LED;

selfie camera pop-up laterale da 20 MP (f/2.0);

supporto 5G Dual Mode; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 x 2 MIMO, sensori ad ultrasuoni, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS, 2 porte Type-C, 2 speaker frontali con AWINIC 88264;

sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia proprietaria ZUI 12 / Legion.

Lenovo Legion Phone Duel ufficiale – Prezzo e disponibilità in Italia

Il prezzo di Lenovo Legion Phone Duel in Italia è di 999€ per la maxi versione da 16/512 GB, già disponibile all'acquisto tramite il sito ufficiale del brand. Inoltre da oggi e fino al prossimo 15 ottobre, acquistando il flagship da gaming si riceveranno in regalo anche le cuffie Yoga Active Noise Cancelling.

Successivamente arriverà sul mercato italiano anche la variante da 12/256 GB, in questo caso a 899€. Al momento non è dato di sapere quando verrà commercializzata, ma non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli.

