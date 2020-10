Come ormai abbiamo imparato nel corso degli anni, Huawei non è solo un brand consumer, ma un'entità in continua espansione che tratta più settori dell'informatica e dei servizi IT. Proprio per questo, al fine di creare prestazioni grafiche sempre più alte, ha lanciato il suo nuovo Huawei CG Kit (computer grafica).

Huawei: il CG Kit sarà un vantaggio per gli sviluppatori per la computer grafica di giochi

Il nuovo CG Kit di Huawei nasce dall'ingente lavoro che il colosso cinese ha fatto venendo incontro agli sviluppatori. Esso permetterà, soprattutto a quelli che sviluppano videogiochi, di ottenere esperienze videoludiche più espressive e realistiche. Come? Riducendo la complessità dell'hardware, andando a colmare le lacune dell'implementazione grafica 3D su varie piattaforme e della scarsa qualità del rendering delle immagini di fascia alta, oltre a ridurre l'elevato consumo energetico.

Con il Kit di Huawei, gli sviluppatori potranno concentrarsi sull'innovazione delle app. In più, si potranno condurre ricerca e sviluppo congiunte anche da sedi distaccate. In questo modo, si andranno a comprendere delle esigenze del settore e del loro sviluppo che fondano gli strumenti del colosso cinese e gli addetti ai lavori. Ma il CG Kit mira, in futuro, a fornire ulteriori funzionalità plug-in. Esso diventerà un ponte per lo scambio di idee ed esperienze.

