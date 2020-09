Sono ormai quasi 10 anni che abbiamo imparato a conoscere Huawei come uno dei principali produttori di elettronica di consumo, dove gli smartphone del brand hanno fatto spesso e volentieri il bello e cattivo tempo del mercato. Ma il colosso cinese è una compagnia che ha una visione a 360° della tecnologia e per questo punta a dominare ben 5 settori tra cui l'intelligenza artificiale, il cloud e, manco a dirlo, il 5G.

Huawei: Rete 5G, Informatica, Cloud, AI e ICT industriale i 5 obiettivi per il futuro della tecnologia

A parlare della possibilità di crescita in determinati settori della tecnologia è stato il Presidente Guo Ping, che ha dichiarato: “Huawei si concentrerà sull'applicazione di tecnologie ICT per le industrie e sulla fornitura di soluzioni specifiche insieme ai suoi partner commerciali, al fine di aiutare le imprese e far crescere il proprio business. Solo così si potranno raggiungere gli obiettivi strategici dei governi per il rilancio dell'industria nazionale, a vantaggio dei loro componenti e migliorare la governance generale“.

Insomma, un quadro ben chiaro che ad aiutare le imprese ma che porterà Huawei ad essere leader di 5 settori molto importanti per quello che sarà il futuro lavorativo, commerciale e industriale del mondo. Infatti, il primo settore a cui il brand punta è senza dubbio quello della rete 5G, che con il concetto di connettività intelligente, punta ad offrire una rete iper-automatizzata con un accesso gigabit onnipresente. Proseguendo, si punta a dominare il settore dell'informatica, grazie all'avvento dell'elaborazione diversificata, distaccando il software dall'hardware al fine di adattare il proprio lavoro alle diverse esigenze, includendo ovviamente x86 e Kunpeng.

Altro pallino tecnologico di Huawei è indubbiamente il Cloud, che il brand ha incentivato accogliendo 1.5 milioni di sviluppatori e 23 regioni in tutto il mondo. In più, si guarda con forte interesse a dominare il settore dell'intelligenza artificiale, dove la compagnia punta ad inserire nei sistemi aziendali di governi ed imprese, con dati mirati a costruire le competenze di base dei sistemi di AI. Infine, le già citate soluzioni industriali che rendano il processo di produzione interconnesso e sempre più smart, grazie all'IoT.

