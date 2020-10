Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro: migliori cover, pellicole ed accessori

L'evento del 30 settembre si è concluso in grande stile, con la presentazione dei nuovi modelli della serie Mi 10T e l'arrivo in Italia del primo smartwatch Global del brand cinese. Per quanto riguarda l'indossabile e il “piccolo” Lite della famiglia bisognerà attendere ancora un po', mentre Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro sono già disponibili in preorder su Amazon: se anche voi avete deciso di puntare sui nuovissimi dispositivi top allora è arrivato il momento di proteggerli al meglio con cover, pellicole ed accessori.

Migliori cover, pellicole ed accessori per Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro

Nel momento in cui scriviamo i dispositivi – come anticipato in apertura – sono in preorder: le vendite vere e proprie partiranno il 15 ottobre, quindi in termini di cover e pellicole abbiamo ancora un numero limitato di prodotti. Non appena arriveranno altri accessori provvederemo ad aggiornare l'articolo.

Amazon

eBay

AliExpress

