Sono sempre più i produttori che si lanciano nel settore degli indossabili, ma c'è chi riesce a produrre smartwatch di qualità ad un prezzo in sconto molto interessante, come l'ElePhone W6, che arriva su Geekbuying in offerta lampo.

ElePhone W6 è smartwatch sottile, ma ha un display molto ampio ed è in offerta lampo su Geekbuying

Il design dell'ElePhone W6 riprende il trend degli smartwatch attuali, con cassa quadrata. Il frame è davvero molto sottile, essendo spesso solo 8.9 mm, ma il display ha un'ampia diagonale 1.54″. Il monitoraggio dello smartwatch in offerta lampo è davvero completo, in quanto è possibile misurare sia la pressione sanguigna, sia l'ossigeno nel sangue, oltre alla frequenza cardiaca con il sensore VC31. Non manca il monitoraggio del sonno.

Sono presenti inoltre su ElePhone W6 le notifiche, il reminder di chiamata, il tasto per accettare o rifiutare le telefonate, il sensore di sedentarietà ed il meteo. Quanto allo sport, è possibile tracciare 7 attività motorie. Non mancano otturatore fotocamera e Bluetooth 5.0. La batteria ha una durata standard di 10-15 giorni.

Il nuovo smartwatch low cost ElePhone W6 arriva quindi in offerta lampo al prezzo in sconto di 25.79 €, decisamente interessante per quello che costa.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu