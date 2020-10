Quando ByteDance rilevò le quote di Smartisan nel 2019, non si aveva davvero idea di cosa sarebbe diventata l'azienda produttrice dei Nut Pro. Il brand “artigiano” però, pare aver reagito belle alla sollecitazione e Nut Pro 3 è diventato uno dei più interessanti smartphone dell'anno scorso. Tanto da lanciare solo un successore 5G molto a breve, ma anche un nuovo display portatile, dal nome Smartisan TNT Go.

Smartisan TNT Go: ecco le prime indicazioni del display portatile di ByteDance

A riportare l'esistenza di un display portatile è stato l'ente di certificazione 3C (di solito relativo all'alimentazione elettrica dei dispositivi), che ha certificato un display a marchio Smartisan, con un'alimentazione da 11 V 5 A ed una potenza da 55 W. Dopo questa certificazione, ByteDance ha poi registrato il monitor PC nel proprio database con le sigle DT2003C/DT2003A, ribattezzandolo Smartisan TNT Go.

Al momento, non conosciamo le altre caratteristiche del monitor portatile Smartisan TNT Go, ma pare che sarà presentato durante l'atteso evento di presentazione che il brand ha in programma per il prossimo 20 ottobre 2020, dove tutte le tecnologie di quest'anno saranno svelate, compreso il fatidico smartphone 5G del colosso cinese.

