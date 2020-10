La scorsa settimana Xiaomi ha lanciato su YouPin il nuovo aspirapolvere ciclonico Mijia Wireless Vacuum Cleaner K10, soluzione più avanzata del modello 1C, dotata di una potenza di aspirazione fino a 150 AW. Insomma si tratta di un dispositivo abbastanza potente, che mira ad offrire prestazioni di tutto rispetto ed integra anche la funzione lavapavimenti. Se avete ancora dei dubbi, allora date un'occhiata a questo video il cui il nuovo aspirapolvere di Xiaomi sfida niente meno che una Tesla da due tonnellate!

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner K10 vs Tesla: la Dyson low cost trascina una macchina da 2 tonnellate!

Nel video in questione si vede il nuovo Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner K10 trascinare una Tesla Model S del peso di oltre due tonnellate. Il suo potere di aspirazione è tale da riuscire in quest'impresa non da poco, ottenuta aspirando due tavole di legno a loro volta agganciate alla vettura. Ovviamente il tutto è stato eseguito con immensa delicatezza e con un po' di tocco umano (ci mancherebbe).

Comunque si tratta di un'impresa atipica e sta parlare tanto gli utenti cinesi. Insomma, di certo è una bella pubblicità per l'aspirapolvere Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner K10. Per quanto riguarda noi occidentali dovremo pazientare ancora: al momento il dispositivo è in vendita su YouPin e resta da vedere quando arriverà sui principali store a cui siamo abituati.

