Come anticipato durante l'evento di lancio, i nuovi modelli top della compagnia di Lei Jun sono finalmente disponibili in preordine su Amazon Italia, ovviamente con spedizione Prime. Sia Xiaomi Mi 10T che il fratello maggiore Mi 10T Pro sono acquistabili sulla piattaforma di e-commerce, con spedizioni a partire dal 15 ottobre, giorno in cui partirà la commercializzazione vera e propria.

Aggiornamento 13/10: anche il “piccolo” Mi 10T Lite arriva su Amazon. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite arrivano su Amazon: al via i preorder!

Per quanto riguarda il modello Xiaomi Mi 10T, il flagship è in preorder su Amazon al prezzo di 499.9€, nella versione da 6/128 GB; il modello maggiorato Mi 10T Pro viene proposto – come da copione – a 599.9€, con a bordo 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Entrambi i dispositivi sono equipaggiati con un pannello LCD da 6.67″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz e tecnologia AdaptiveSync, che consente di adattare la frequenza di campionamento del display ai contenuti visualizzati. A muovere i flagship abbiamo lo Snapdragon 865, in entrambi i casi supportato da RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1.

Oltre ai due fratelli maggiori, anche Xiaomi Mi 10T Lite è finalmente disponibile su Amazon, ovviamente con spedizione Prime.

Siete interessati ai nuovi modelli top di Xiaomi? In basso trovate le pagine dei prodotti su Amazon, dove potrete effettuare il preorder in attesa del giorno di lancio, fissato per il 15 ottobre. Per quanto riguarda il modello Lite, in questo caso le vendite vere e proprie partiranno il 19 ottobre.

