A luglio, per festeggiare il decimo anniversario, la compagnia cinese ha lanciato il nuovissimo Mi 10 Ultra con display a 120 Hz, zoom a 120X e ricarica super rapida da ben 120W. Insomma, un vero e proprio gioiellino, che però potrebbe restare appannaggio degli utenti cinesi e non vedere mai la luce nel resto del mondo. Secondo le ultime notizie, Xiaomi Mi 10 Ultra e Redmi K30 Ultra Global non si faranno: per questo motivo i Mi Fan si sono mobilitati con una petizione online, chiedendo alla compagnia di Lei Jun il rilascio di questi modelli anche in Europa.

Aggiornamento 17/10: arrivano delle novità “sospette” ma che fanno ben sperare. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Xiaomi Mi 10 Ultra e Redmi K30 Ultra (e non solo) forse in arrivo in versione Global: spunta la certificazione Google

Ecco tutti i dettagli pubblicati da Google

Gli appassionati del brand sono riusciti a convincere Xiaomi? Purtroppo al momento non è dato di saperlo e dall'azienda tutto tace. A parlare sono alcune certificazioni di Google: nelle ultime ore l'elenco dei dispositivi supportati ha dato il benvenuto a ben quattro modelli della casa cinese e forse potrebbe essere un indizio per cominciare a festeggiare. Si tratta infatti dei modelli M2007J1SC e M2006J10C, nome in codice Cas e Cezanne, rispettivamente Xiaomi Mi 10 Ultra e Redmi K30 Ultra: che sia in dirittura d'arrivo una versione Global?

Oltre a questi due smartphone sono stati aggiunti anche Redmi 10X e 10X Pro, siglati M2004J7AC e M2004J7BC (nome in codice Apricot e Banana). Ovviamente è bene tenere la mente aperta: l'arrivo di questi quattro modelli nel database di Google potrebbe anche indicare il loro debutto in India. Tuttavia, come spesso accade, il lancio nel paese potrebbe fare da apripista per il mercato europeo, almeno per quanto riguarda il possibile Xiaomi Mi 10 Ultra Global.

Nonostante ciò è bene restare sempre con i piedi per terra: al momento la posizione della compagnia cinese non prevede il lancio del super flagship al di fuori dei confini cinesi. Non è da escludere un cambio di rotta, ma è anche vero che numerose indiscrezioni parlano dell'arrivo del modello Mi 10T Pro. Vedremo cosa ci riserverà Xiaomi e nel frattempo restiamo in attesa di ulteriori novità.

Xiaomi Mi 10 Ultra arriva in Spagna, ma…

Y aquí la sorpresa, ¡un encuentro con 3 #MiFans y el #Mi10Ultra! Fue todo un placer conocerlos. 👇 And here is the surpirse, 3 #MiFans that discovered #Mi10Ultra! Really happy to meet them and show this phone. 👇 https://t.co/5f0aGsSrbZ — Andrew Wong (@AndrewWong20) September 27, 2020

… purtroppo si è trattato solo di un evento dedicato ad alcuni fortunati Mi Fan che hanno potuto toccare con mano il super flagship. Dopo il misterioso annuncio pubblicato dal Country Manager della divisione spagnola l'arcano è stato svelato. Intanto sia in Italia che nel resto dell'Europa hanno fatto capolino i nuovi modelli della serie Mi 10T, ma di Xiaomi Mi 10 Ultra Global nemmeno l'ombra: è arrivato il momento di perdere le speranze?

Lo strano caso di Antutu Global: avvistati Xiaomi Mi 10 Ultra e Redmi K30 Ultra | Aggiornamento 17/10

1 di 2

A riaccendere la miccia ci pensano le classifiche di Antutu dedicati ai migliori modelli top e mid-range Global di settembre, pubblicate nelle score ore (qui e qui trovate tutti i dettagli). Ebbene, ecco fare capolino sia Xiaomi Mi 10 Ultra che Redmi K30 Ultra in versione Global, nonostante i due dispositivi non siano ancora stati rilasciati fuori dalla Cina. Si tratta di un errore? Oppure la piattaforma di benchmark ha deciso che le sue classifiche globali includeranno anche dispositivi solo Cina? Al momento non è dato di sapere quale sia la risposta, ma di certo si tratta di un possibile indizio che riaccende la speranza.

Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere i due modelli Ultra in Europa e in Italia? Fatecelo sapere nei commenti!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu