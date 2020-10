OnePlus Buds e Buds Z: arriva HeyMelody, l’app per smartphone non OnePlus | Download

Negli ultimi giorni le cuffie TWS del brand cinese sono finiti sotto i riflettori per una curiosa gaffe della dogana USA (qui trovate tutti i dettagli) e per un breve lasso di tempo ci siamo ritrovati a sorridere e a mettere da parte uno dei grandi limiti di questo prodotto. Allo stato attuale alcune personalizzazioni delle OnePlus Buds e Buds Z e gli aggiornamenti firmware sono disponibili solo per gli utenti in possesso di uno smartphone del brand, ma le cose sono finalmente migliorate grazie all'app ufficiale HeyMelody, già disponibile al download per tutti!

Aggiornamento 29/10: l'app del brand cinese è finalmente disponibile per tutti. Trovate i dettagli ed il link al download a fine articolo.

OnePlus Buds pronte a diventare un vero best buy grazie alla nuova app dedicata agli smartphone di terze parti

Che cosa cambia con la nuova applicazione

Chi ha già provato le cuffie TWS OnePlus Buds sa di cosa stiamo parlando in apertura: l'applicazione companion è disponibile solo ed esclusivamente per dispositivi OnePlus 6 e superiori, dotati della OxygenOS ovviamente. Una limite non da poco, che di fatto penalizza i possessori di modelli più vecchi oppure possibili clienti interessati all'acquisto delle cuffie, ma dotati di uno smartphone non a marchio OnePlus. Per fortuna sembra che il messaggio sia stato recepito ai piani alti della compagnia cinese e le cose si sono mosse verso un cambiamento.

L'app HeyMelody è dedicata alla gestione dei prodotti audio OnePlus tramite dispositivi di terze parti con a bordo Android 6 o superiore. Questa nuova applicazione non è solo beneficio degli utenti con smartphone di altri brand, ma anche dei possessori di OP3, 3T, OP5 e 5T. L'app è in grado di personalizzare i comandi touch delle cuffie e che supporta l'aggiornamento del firmware delle stesse. Grazie a questa novità TUTTI possono avere un'esperienza completa (finalmente).

HeyMelody di OnePlus permette di aggiornare il firmware delle vostre cuffie TWS Buds e Buds Z: ecco il link al download

Per fortuna l'uscita dell'applicazione ufficiale di OnePlus dedicata agli smartphone di terze parti non si è fatta attendere troppo: HeyMelody è disponibile al download tramite il Play Store di Google in versione Early Access e consente di aggiornare il firmware delle vostre cuffie Buds o Buds Z, oltre agli auricolari OPPO Enco X e W51. Al momento sembra che non sia ancora possibile modificare i controlli touch, ma non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

