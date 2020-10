In Cina le acque della tecnologia sembrano essere smosse dalle parole di Ren Zhengfei, patron di Huawei. Il numero uno del colosso del tech ha ricevuto una replica piuttosto importante da parte di un accademico molto stimato nell'ambiente scientifico cinese, che spiega come l'industria specializzata può venire incontro alle esigenze dei produttori tecnologici.

Huawei: per il Professor Zhang Bo i produttori e le industrie di tecnologia devono essere interdipendenti

A seguito del discorso che Mister Ren ha tenuto ieri parlando della situazione attuale di Huawei, a replicare e cercare di dare una soluzione logica a quello che è lo stato attuale dell'industria cinese specializzata è l'accademico Professor Zhang Bo dell'Accademia Nazionale delle Scienze e Preside dell'Istituto di Intelligenza Artificiale dell'Università Tsinghua, già partner dell'altro colosso OPPO.

Secondo il Professor Zhang, la Cina per poter crescere tecnologicamente a livello industriale, deve investire sulla ricerca per l'intelligenza artificiale. Bisogna iniziare a concepire qualcosa di cinese, non più rifacendosi per il 90% delle tecnologie ai concetti derivanti da altri paesi, specie sull'informatica, sui transistor, i circuiti integrati, ecc. Questo è successo perché la Cina è stata spesso spettatrice, ma mai protagonista.

Ma per fare questo, bisogna anche creare un sistema di inter-dipendenza tra ricerca, scienza, industria e produttori, quindi player come Huawei devono poter cooperare al fine di incentivare questo boost tecnologico della Cina, creando quindi una nuova via (che lui definisce faro) al fine di poter diventare auto-sufficienti in quanto a forniture. Infine, afferma che la ricerca scientifica ha bisogno di essere aperta e soprattutto internazionalizzata, sebbene debba creare qualcosa di proprio.

Insomma, in parole povere, Zhang Bo ha detto a Ren Zhengfei e Huawei, ma anche agli altri produttori, che la Cina ha bisogno della Cina, non sprecando quanto di buono fatto dall'importante settore della ricerca scientifica nazionale. Che sia la via giusta?

