Problemi per OnePlus 8T: bug per sensore ID, fotocamera e non solo

Sembra proprio che chi ha acquistato il nuovo OnePlus 8T stia riscontrando bug, anche importanti, con il software dell'ultima OxygenOS 11. Recentemente rilasciata anche sulla serie 8, la UI si basa su Android 11 ma soprattutto integra tutta una serie di funzionalità proprietarie. Nel mentre, l'azienda sta già pensando a come migliorarla ulteriormente, anche chiedendo alla propria community come farlo. Fra le richieste più gettonate, per esempio, troviamo il rallentamento della ricarica e la modalità Desktop, ma nell'attesa di ciò, quali sono i problemi che affliggono la OxygenOS 11 su OnePlus 8T?

LEGGI ANCHE:

Chi aggiorna di più? Nokia e OnePlus al top, ma Realme è la vera sorpresa

OnePlus 8T, grossi bug della OxygenOS 11 per alcune componenti hardware e non

Uno dei bug più gravi riscontrati dagli utilizzatori di OnePlus 8T con OxygenOS 11 riguarda il malfunzionamento del sensore ID nel display. Stando alle segnalazioni di alcuni sfortunati utenti (1,2,3), provando a registrare la propria impronta si ottiene un messaggio di errore. Un bug che inganna il sistema, facendogli rilevare un sensore sporco, nonostante gli utenti affermino che lo smartphone sia intatto. Questo comporta l'impossibilità di registrare l'impronta e proteggere lo smartphone in modo biometrico; anche riuscendo a registrarla, si rischia che questa non venga poi riconosciuta.

Sempre in termini di privacy e sicurezza, pare che anche impostando un metodo di blocco sicuro, alcune unità di OnePlus 8T sono sbloccabili da chiunque, bypassando i sistemi di protezione. Questo bug non riguarda esclusivamente questo modello, dato che le segnalazioni riguardano anche OnePlus 8 Pro e Nord. Un altro bug scovato su OnePlus 8T è relativo alla registrazione sulla piattaforma OnePlus Account. Alcuni utenti non riescono a registrare il proprio numero di telefono, ricevendo il messaggio di errore “Questo account è già stato registrato“.

Più incisivo è invece il problema che colpisce la fotocamera di OnePlus 8T con l'app contenuta nella OxygenOS 11. Provando a realizzare uno scatto con la modalità Ritratto, si ottiene una foto in bianco e nero o comunque con colori molto de-saturati ed alterati rispetto a quelli originali. Concludiamo con il bug meno fastidioso, specialmente in Italia, dato che riguarda l'app di Snapchat. Alcuni utilizzatori di OnePlus 8 e 8T hanno riscontrato un bug della UI, con l'interfaccia che si sovrappone alla barra di navigazione. Ci auguriamo che tutti questi bug possano essere prontamente risolti con i prossimi aggiornamenti software.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu