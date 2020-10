OnePlus pensa a ricarica lenta, evitare burn-in e nuove personalizzazioni

Con lo scorso round di IDEAS si era parlato di come OnePlus potrebbe integrare la modalità Desktop nella OxygenOS 11. Adesso si è concluso il second round del programma, con cui la community può sottoporre all'azienda le proprie idee, facendole prima votare dagli altri utenti. L'azienda può così capire quali sono le novità che gli utenti OnePlus vorrebbero vedere a bordo dei propri smartphone.

Da quando è stata lanciata ufficialmente la OxygenOS 11, abbiamo assistito ad una transizione decisa da parte di OnePlus. L'azienda è passata da un approccio software molto liscio, basato principalmente su Android Stock, ad uno più personale. Ciò ha provocato anche qualche malumore fra i più aficionados, con una società sempre più lontana dalle proprie radici. Un cambiamento che è stato rimarcato con la nascita e l'ampliamento della serie Nord, sottolineando la volontà di aggredire un mercato sempre più ampio.

OnePlus e OxygenOS: nuovo round per IDEAS 2.0, ecco le proposte della community

Ne consegue, quindi, che dalla OxygenOS 11 l'azienda oserà sempre di più nel proporre un software maggiormente personalizzato. Ma quali sono le proposte più in voga sulla piattaforma IDEAS? Quella che probabilmente fa più gola di tutte la personalizzazione della velocità di ricarica. Ci sono già app che permettono di farlo in parte, ma averlo nativamente nel software OnePlus sarebbe decisamente più comodo. Il senso di rallentare la ricarica è dettato dalla crescente esigenza dell'utenza di preservare la longevità della batteria. Non sempre si sente la necessità di caricarla in poco tempo, specialmente di notte, ma non tutti hanno un caricatore lento da poter utilizzare.

Un'altra feature richiesta sono le cosiddette Back Tap Gestures. Anche in questo caso è possibile averle con questa tecnica, ma sarebbe comodo che OnePlus le integrasse direttamente nella OxygenOS. Una delle richieste evergreen riguarda, poi, l'ampliamento delle personalizzazioni. A partire dalla lockscreen, permettendo all'utente di cambiare a proprio piacimento gli elementi presenti nella schermata di blocco. Più specifica è invece la doppia richiesta relativa al comparto sonoro: riprodurre l'audio su due dispositivi Bluetooth ed avere controlli dei volumi separati per ogni app.

Ricollegandoci in parte alla succitata modalità Desktop, fra le proposte IDEAS per OnePlus troviamo anche il trasferimento wireless fra smartphone e PC, senza dover affidarsi necessariamente al cavo. Ultima ma non ultima è la richiesta di evitare il burn-in dei display AMOLED, possibile tramite un piccolo spostamento dei pixel. A questo punto la palla passa a OnePlus, il cui team apposito prenderà le proposte e le valuterà in ottica futura per la OxygenOS.

