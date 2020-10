La casa non è più come la immaginavamo fino a due-tre anni fa, soprattutto con l'avvento della tecnologia in essa. Elettrodomestici sempre più intelligenti e potenti, come lo è l'innovativo frigorifero smart 21Face di Viomi, partner top di Xiaomi, il primo della sua categoria, dotato di connessione 5G e Wi-Fi 6 con display di grandi dimensioni integrato, ad un prezzo tutto sommato onesto.

Viomi 21Face 5G IoT: ecco le caratteristiche del frigorifero smart del partner di Xiaomi

Com'è composto quindi questo interessante elettrodomestico intelligente? Il frigorifero smart del brand partner di Xiaomi, Viomi 21Face 5G IoT, si presenta moderno nel design e dalle linee decise, ma soprattutto è capiente e dotato di comodi vani freezer nella parte inferiore. La sua capacità massima è di ben 520 litri, disposti, come si dice nel gergo, alla “francese”. I cassetti integrati mantengono l'umidità fino al 90%, mentre la zona asciutta non supera il 40%.

Quanto al controllo della temperatura, il frigorifero smart Viomi è dotato di ben 9 sensori dedicati ed ha un rilevatore di temperatura di tipo radar. Passando poi alle funzioni smart, il display touch-screen da 21″ permette di accedere alle app di shopping ma anche a ricette e addirittura si può ordinare cibo online. Ma non solo, perché è possibile accedere a varie modalità social come TikTok. Quanto alla velocità di rete, oltre al 5G è presente un modulo Wi-Fi 6, che permette di ricevere dati fino a 1.2 Gbps. Tutto il sistema poi è perfettamente collegato con quello degli altri prodotti smart home 5G della gamma Viomi.

Ovviamente, esso è tutt'altro che economico, ma per le funzioni che ha i 12.999 yuan, circa 1658 €, sono più che giustificati. Ma Viomi pensa anche ai giovani e lancia una versione del frigorifero smart 21Face 5G IoT sempre molto capiente ma con struttura monoblocco a 4999 yuan, che al cambio si traducono in circa 637 €. Difficile, purtroppo, che questi prodotti possano arrivare in Occidente, date le dimensioni.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu