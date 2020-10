La ricerca e lo sviluppo sono da sempre il cuore di una qualsiasi innovazione tecnologica. Uno dei brand cinesi più attenti a questo è sicuramente OPPO, che ha appena aperto un centro di ricerca e sviluppo congiunto nell'Università Tsinghua di Pechino, al fine di progettare la tecnologia dei dispositivi del futuro.

OPPO: il centro di ricerca e sviluppo dello Tsinghua porterà le applicazioni per l'interconnessione tra i vari dispositivi smart

Come lavorerà quindi questo centro di ricerca e sviluppo di OPPO e l'Università Tsinghua? Molto brevemente, la ricerca di questo importante centro sarà strettamente integrata con le applicazioni che andranno a favorire l'interconnessione tra i terminali come gli smartphone e dispositivi smart come gli indossabili. La collaborazione prenderà più dipartimenti dell'ateneo di Pechino, come quello, ovviamente, di Informatica, di Automazione, delle Scienze Cognitive, la Scuola di Software, quella dei Materiali, di Medicina e anche delle Belle Arti.

Un esempio di questa partnership tra OPPO e la Tsinghua di Pechino ce lo illustra l'accademico Dai Qionghai: “L'istituzione del centro di ricerca promuoverà l'applicazioni per smartphone di rilevamento delle patologie, nella microscopia, nell'interazione uomo-computer e in molti altri campi“. A quest'ultimo si accoda anche il Vice Presidente dell'ateneo, Zheng Li: “OPPO è un'importante impresa nel campo delle comunicazioni mobili nel mondo, con una forte forza nello sviluppo e nella produzione di smartphone e altri terminali. Attende con impazienza un rapido passo avanti nella cooperazione scientifica tra la Tsinghua ed il brand“.

Questo progetto fa parte del grande agglomerato di ricerca e sviluppo che OPPO ha chiamato Bell, nato nel 2018 ed ha coinvolto tanti altri atenei cinesi ed internazionali come la Zhejiang University, Stanford, New York ed ora proprio Tsinghua.

