Realme UI 2.0, massima privacy con System Cloner: ecco come funziona

Nei giorni scorsi la compagnia asiatica ha finalmente ufficializzato la nuova versione della sua interfaccia proprietaria, basata su Android 11 e dotata di tutta una serie di nuove funzionalità. Tra queste spunta anche il System Cloner, feature simile ad altre soluzioni votate alla sicurezza e alla privacy: andiamo a scoprire di cosa si tratta e come funziona questa novità della Realme UI 2.0.

Come funziona il System Cloner di Realme UI 2.0

Come anticipato durante la presentazione ufficiale, il System Cloner di Realme UI 2.0 permette di creare un micro-sistema parallelo totalmente personalizzabile: ma come funziona esattamente? Similmente al Second Space visto a bordo degli smartphone di altri produttori, la feature consente di creare un spazio alternativo in modo da poter beneficiare di un profilo principale ed uno secondario, magari per la vita privata e quella business. La funzionalità può anche essere sfruttata quando un amico chiede di vedere il vostro nuovo smartphone: per proteggere la privacy potrete fare affidamento sul System Cloner.

La funzione permette di passare rapidamente da uno spazio all'altro, anche direttamente dal pannello delle notifiche. Ma come fare per attivare System Cloner su Realme UI 2.0?

Recatevi in Impostazioni e Privacy;

scorrendo in basso troverete l'opzione System Cloner;

nella parte bassa della schermata, cliccate il tasto Crea;

digitate la password della schermata di blocco;

create una nuova password appositamente per lo spazio secondario;

aggiungete una nuova impronta digitale (se volete) ed il gioco è fatto.

In questo modo avrete subito a disposizione uno spazio alternativo. Ovviamente, come specificato in molteplici punti, si tratta di una feature disponibile su Realme UI 2.0. Di recente l'azienda asiatica ha dato il via al roll out della versione beta sul modello X50 Pro 5G, mentre per quanto riguarda il rilascio per altri device e l'arrivo della versione stabile bisognerà pazientare.

