Shot on OnePlus: il contest di ottobre è a tema “Cozy Place”

Come ogni mese, anche questo di ottobre vede una nuova edizione del contest fotografico Shot on OnePlus. Dopo quelle precedenti a tema grandangolare e naturistico, il contest attuale ha come protagonista il concetto di “Cozy Place“. Tradotto in italiano diventa “Posti Confortevoli”, ovvero tutti quei luoghi dove potersi sentire cullato e al riparo da tutti i problemi.

Ecco la nuova edizione del contest Shot on OnePlus: ecco come partecipare

Qualche esempio di “posto confortevole” per il contest Shot on OnePlus? Mai come in questi casi, un'immagine parla più di mille parole.

Il tema della nuova edizione di Shot on OnePlus riguarda l'immortalare posti tranquilli, spesso a contatto con la natura e che diano un senso di relax. Un “cozy place” può essere il giardino di casa vostra, ma anche una stanza, una stradina, un locale intimo: l'unico limite è la propria fantasia. Ricordatevi che a dare questo senso di rilassatezza gioca un ruolo fondamentale anche il modo in cui si scatta la foto. A tal proposito, ecco qualche consiglio sulle tecniche da parte di OnePlus:

Utilizza la modalità Pro: con la funzione di scatto manuale potete variare parametri quali ISO, esposizione e velocità di apertura, dando nascita ad effetti di vario genere

Sfrutta la griglia e le linee di riferimento: il senso di tranquillità passa anche per la geometria, pertanto utilizzate la simmetria per ottenere inquadrature che non turbino l'occhio

Post-produzione: non dimenticatevi che le foto ottenute possono essere tranquillamente editate, giocando su colori, esposizione, filtri e quant'altro per ottenere il risultato richiesto

Il contest Shot on OnePlus selezionerà 4 vincitori al mese (1 per settimana), ognuno dei quali riceverà in omaggio un paio di OnePlus Buds. Si potrà postare un massimo di 3 foto per post e 4 post al massimo al mese, inoltre le foto dovranno essere state scattate durante ottobre o al massimo nell'ultima settimana di settembre. È consentito l'utilizzo di attrezzatura esterna, a patto di dichiararla in fase di pubblicazione. Se foste interessati, trovate tutti i dettagli nel thread dedicato:

Partecipa a Shot on OnePlus

