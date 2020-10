Ad oggi, i brand di smartphone che hanno lanciato le loro soluzioni auricolari wireless sono davvero tanti e tutti più o meno hanno lanciato prodotti di qualità. Ci hanno pensato Apple con le AirPods Pro e Huawei con le FreeBuds Pro, qui la recensione, ma ci ha pensato anche OPPO, che questo mese lancerà le sue nuove cuffie TWS in-ear Enco X, mostrate in una schermata di controllo.

OPPO Enco X: ecco design, case, finestra pop-up e data uscita delle nuove cuffie TWS ANC

Come si presentano quindi i nuovi auricolari wireless della Green Factory? Le OPPO Enco X avranno un design perfettamente in linea con il trend attuale delle cuffie TWS in-ear, con stelo più piccolo e driver più ampio. Il case invece sembra essere grande, in onore del lettore MP3 che il brand cinese ha venduto in patria riscuotendo molto successo anni fa. Esso però è molto minimale, con solo un piccolo LED di notifica per pairing e batteria.

Quanto alla finestra pop-up, le cuffie TWS OPPO Enco X hanno un'animazione molto simile a quella delle rivali del settore e ovviamente non dovrebbe mancare la cancellazione del rumore, che sia questa ANC o ibrida.

In merito alla data di presentazione delle Enco X, le cuffie ANC arriveranno quasi sicuramente con la Smart TV entro questo mese di ottobre 2020, mentre per il prezzo non ci aspettiamo meno di 199 €, calcolando gli standard di OPPO.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu