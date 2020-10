Se dovessimo indicare una componente che fa la differenza negli auricolari wireless, sarebbe sicuramente il chipset. E le cuffie TWS Bluetooth TicPods 2, prodotte da Mobvoi, si impongono nella loro fascia di mercato proprio grazie al chip Qualcomm, andando in offerta sconto con codice Coupon e l'ottima spedizione da Italia ad un prezzo top.

TicPods 2: le cuffie TWS Bluetooth con chip Qualcomm in offerta sconto Coupon su Geekbuying

Quali sono quindi le qualità di questi auricolari wireless Bluetooth in sconto? Le cuffie TWS TicPods 2 in offerta su Geekbuying si avvalgono anzitutto di un design moderno, sportivo ma elegante al tempo stesso. Poi, un'altra core-feature è sicuramente il chip Qualcomm QCC3026, dotato di supporto all'aptX/AAC/SBC. Inoltre, proprio grazie alla loro CPU sono dotate del Fast Pairing abbinato al Bluetooth 5.0.

Inoltre, le TicPods 2 sono molto leggere, pesando solo 4.2 grammi, nonostante una buona batteria da 30 mAh (che garantisce circa 4 ore di ascolto continuo) ed un case di ricarica da 390 mAh (23 ore di autonomia) pesante solo 29.5 grammi. Inoltre, le cuffie di Mobvoi sono anche smart: infatti, esse sono in grado di gestire comandi vocali, ma anche i comodi controlli touch. I driver dinamici da 13 mm garantiscono poi un'ottima qualità audio.

Le cuffie TWS Bluetooth Mobvoi TicPods 2 arrivano quindi su Geekbuying in offerta sconto al prezzo di 68.79 €, grazie al codice Coupon che trovate nel box in basso, senza dimenticare la Spedizione da Italia gratis.

