ZMI: nuovo powerbank da 10.000mAh ideale per il lavoro, ecco perché

Abbiamo spesso parlato dei prodotti lanciati da ZMI, un brand che dipende direttamente da Xiaomi. Tale azienda, dunque, è specializzata nella realizzazione di powerbank di ogni misura e capienza, adatti a qualsiasi tipo di attività, anche quelle più difficili. Tra i nuovi prodotti presenti in catalogo, quindi, ora troviamo anche un'unità da 10.000mAh in grado di ricaricare un laptop. Ma non è questa la sua caratteristica più unica.

Il powerbank multifunzione di ZMI ha un'uscita HDMI

Dando un'occhiata a tale prodotto, notiamo dimensioni piuttosto generose. Non è facile, infatti, contenere le misure di una batteria da 10.000mAh che, di fatto, è in grado di ricaricare un notebook. Questa sua peculiarità, dunque, può tornare molto utile in ambito lavorativo, ma non solo. Osservando bene tutte le porte presenti su tale unità, notiamo un ingresso USB Type-C con ricarica bidirezionale ed un'uscita HDMI. Mentre si ricarica il laptop, quindi, è possibile anche condividere lo schermo con una TV o un monitor esterni.

Potremmo quasi considerarlo come un HUB, sebbene le porte presenti siano piuttosto limitate. Chi lavora molto con un laptop e vuole visionare i contenuti del proprio PC anche su un monitor esterno, potrebbe trovare utile la presenza di un'uscita HDMI. Sicuramente una funzione singolare su un prodotto del genere.

ZMI ha deciso di vendere questo prodotto per 299 yuan, quindi circa 38 euro al cambio attuale. Nella fase di prevendita, però, questo scenderà a 269 yuan, 34 euro circa.

