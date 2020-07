Ogni giorno vengono rilasciati aggiornamenti per i più svariati modelli di produttori come Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi, OPPO e Realme. Vista la quantità abnorme di dispositivi presenti in circolazione, divisi fra mercato cinese ed occidentale, gli updates sono molteplici. Per questo abbiamo deciso di creare un articolo che contenga tutti i minor updates o gli aggiornamenti destinati alla platea asiatica.

Ultimo aggiornamento: 10 luglio

Ecco tutti gli aggiornamenti in arrivo sui vari modelli Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi e non solo

HUAWEI

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X si aggiorna con un'ultima build da 9.84 MB della EMUI 10.1, per quanto con le non più recenti patch di sicurezza di maggio 2020.

Huawei Nova 3i

Con un peso di 3.6 GB, l'aggiornamento alla EMUI 9.1.0.308 per Huawei Nova 3i. Niente da fare per Android 10, dato che arrivano le patch di sicurezza di maggio 2020.

Huawei Enjoy 20 Pro

Si aggiorna Huawei Enjoy 20 Pro, ricevendo lato software la EMUI 10.1.1.131. L'aggiornamento cambia la galleria fotografica, oltre ad aggiungere la classificazione smart delle foto ed ottimizzare gli effetti di riproduzione video.

HONOR

Honor 30

Il top di gamma Honor 30 sta ricevendo il firmware 3.1.1.162, portando con sé le patch di sicurezza di giugno 2020.

Honor 30S

Honor 30S si sta aggiornando con il firmware 3.1.1.162 da 886 MB, con novità per le gestures da screenshot e la registrazione dello schermo.

Honor Play 4

Il firmware 3.1.1.133 giunge su Honor Play 4, ottimizzando aspetti quali riproduzione video, fotocamera e sicurezza del dispositivo.

XIAOMI

Xiaomi Mi 10

L'aggiornamento con la MIUI 12.0.4.0.QJBCNXM arriva su Xiaomi Mi 10, con un peso di 524 MB. La novità riguarda le patch di sicurezza di giugno 2020.

REDMI

Redmi Note 8 Pro

La MIUI 11.0.5.0 in versione Global arriva su Redmi Note 8 Pro, ottimizzando la compatibilità SIM e la risoluzione di bug per le Dual App e il supporto emergenza.

Redmi 7A

La MIUI 11.0.2.0 fa il suo corso sulle unità europee di Redmi 7A, implementando il comparto sicurezza delle patch di giugno 2020.

POCO

POCO X2

Arriva un nuovo aggiornamento per POCO X2, portato alla MIUI 11.0.11.0. Con un peso esiguo di 173 MB, lo smartphone riceve le patch di sicurezza di giugno 2020.

OPPO

OPPO Reno 4 5G

È in fase di rilascio l'aggiornamento al firmware A.20 per OPPO Reno 4 5G, il cui scopo principale è ottimizzare i consumi e risolvere i problemi legati al surriscaldamento e l'algoritmo fotografico.

OPPO A91

L'aggiornamento A.20 arriva anche su OPPO A91, portando con sé le più recenti patch di sicurezza di giugno 2020.

REALME

Realme C3

Realme C3 sta ricevendo la RMX2020_11_A.33, ottimizzando comparti quali qualità audio in gaming, stabilità del sistema, fenomeno di lag e problemi noti.

VIVO

Vivo V15 Pro

È tempo di Android 10 per Vivo V15 Pro. L'aggiornamento è stato rilasciato inizialmente in India, con il firmware v6.19.3 della Funtouch OS da 3.56 GB.

Vivo V11 Pro

Niente Android 10 per Vivo V11 Pro, invece, mentre sono in arrivo le patch di sicurezza di luglio 2020 con il firmware 6.13.5.

Vivo Z3

Un piccolo update da 127 MB è stato rilasciato su Vivo Z3, apportando qualche modifica per risolvere alcuni bug noti.

Vivo Z1 Pro

Varie migliorie vengono apportate dal firmware 6.10.1 su Vivo Z1 Pro, toccando comparti quali Tema Scuro, registratore vocale ed email.

Vivo Z1x

Anche Vivo Z1x si sta aggiornando, in questo caso con un update che introduce le patch di sicurezza di luglio 2020.

MEIZU

Meizu 17

La famiglia Meizu 17 ha ricevuto un corposo aggiornamento. L'update include migliorie alla luminosità automatica, alle gestures di navigazione, alle animazioni e all'autonomia.

