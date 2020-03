OnePlus File Manager da oggi disponibile sul Play Store

Come un po' tutte le aziende che hanno un'interfaccia personalizzata, anche OnePlus fa parte di quel gruppo di produttori dotati di app proprietarie. Non affidandosi all'ecosistema di Google, ciò significa che per tenerle aggiornate ci sono 3 opzioni. La prima, la più “noiosa”, è quella di aggiornare tramite updates del firmware, mentre la seconda è quella di avere uno store di app proprietario ed aggiornarle tramite quello (come avviene per Huawei e Samsung, per esempio). La terza, quella più flessibile, è aggiungere le app direttamente all'interno del Play Store di Google. Ed è proprio quest'ultima via quella intrapresa da OnePlus, come accade adesso con il File Manager della OxygenOS.

OnePlus mette il proprio File Manager direttamente sul Play Store

L'usanza di rendere disponibili le app proprietarie sul Play Store è stata abbracciata anche da Xiaomi. Basti vedere quanto accaduto con il Mi Browser, così come con Mint Browser, calcolatrice e – appunto – l'esplora risorse. Tornando a parlare di OnePlus, da oggi è possibile avere accesso al File Manager dallo store di app Google. Era già successo in precedenza con il rilascio di app come Galleria, Launcher, Meteo, Community ed infine Zen Mode.

Per il momento il File Manager di OnePlus è disponibile in modalità “Accesso in anteprima”. Ciò significa che per scaricarla dal Play Store è necessario aderire al programma di Beta Testing. Nel caso, eccovi il link diretto:

