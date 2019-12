Mijia Instant Water Dispenser C1: nuovo dispenser d’acqua su Xiaomi YouPin

Dando un'occhiata ai vari prodotti che sono stati lanciati in questi anni da Mijia, troviamo una varietà davvero estrema. Talvolta, infatti, il brand si è lanciato nello sviluppo di dispositivi legati al mondo della domotica, talvolta in accessori di altri tipo. Non è facile, dunque, fare un riassunto completo di questa storia. Malgrado questo, su Xiaomi YouPin sono sbarcati tanti device in quest'ultimo periodo. Non ultimo, quindi, il nuovo dispenser per l'acqua, denominato Mijia Instant Water Dispenser C1.

Mijia Instant Water Dispenser C1 ha 2.200 W di potenza

Stando a quello che viene riportato su Xiaomi YouPin, questo dispenser per l'acqua è dotato di una potenza molto elevata. Si tratta, infatti, di 2.200W che possono portare a riscaldare i liquidi in soli 3 secondi. All'interno di questa struttura abbastanza minimale, comunque, trova sede un serbatoio da 2,5 litri che può tranquillamente soddisfare il fabbisogno giornaliero di 2 persone.

Viene utilizzato, su Mijia Instant Water Dispenser C1, un doppio sistema di riscaldamento dell'acqua. Quest'ultima, infatti, viene incanalata all'interno di una struttura a spirale che presenta vari elementi riscaldanti. Tutto è protetto, poi, da una superficie che offre un isolamento termico completo, che contribuisce a diminuire drasticamente i tempi. Ovviamente è possibile impostare il grado di calore che si vuole ottenere, selezionando manualmente la temperatura attraverso quattro differenti tasti.

Questo prodotto sarà in vendita a partire dal 25 dicembre, ad un prezzo di 199 yuan, quindi circa 25 euro al cambio attuale. Dopo il periodo di crowdfunding su YouPin, però, il costo sarà di 249 yuan, circa 32 euro.

