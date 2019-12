WalkingPad R1 Pro e Oclean X Pro sono due prodotti Xiaomi YouPin, sbarcati su Indiegogo

Abbiamo spesso mostrato prodotti provenienti dalla piattaforma di crowdfunging di Xiaomi. Su YouPin, infatti, continuano ad essere inseriti tantissimi diversi dispositivi ogni giorno, alcuni più fortunati, altri meno. Per tante aziende, dunque, resta un'opportunità unica di mostrare il proprio accessorio ad un pubblico molto vasto, ottenendo magari anche una sostanziosa quota di partecipazione al progetto. Non sempre, però, i prodotti finiscono direttamente all'interno di questo sito. WalkingPad R1 Pro e Oclean X Pro, infatti, sono stati appena proposti anche su Indiegogo.

Arrivano un tapis roulant ed uno spazzolino elettrico di Xiaomi su Indiegogo

Se diamo un'occhiata al primo di questi prodotti, ovvero WalkingPad R1 Pro, ci troviamo al cospetto di un vero e proprio tapis roulant. Nel caso in cui vogliate allestire una piccola palestra in casa vostra, dunque, questo prodotto accessorio potrebbe essere perfetto. Si tratta, infatti, di un tapis roulant pieghevole, dotato di maniglia per il bilanciamento e di una classica pedana inferiore. Ovviamente questo device può essere controllato anche via smartphone, così come con l'apposito telecomando venduto in confezione. Tutta la struttura esterna, poi, è di alluminio, totalizzando un peso di soli 33 kg.

Oclean X Pro, invece, è uno spazzolino elettrico dotato di funzioni intelligenti, che può essere collegato anche al proprio smartphone. Sul corpo centrale, infatti, trova spazio un display in grado di mostrare il meteo, l'orario e la modalità da utilizzare per la pulizia dei denti. Tale accessorio possiede un modulo Bluetooth 4.0, che permette di comunicare con il telefono.

WalkingPad R1 Pro costa 387 euro, nella versione base, e lo trovate a questo link. Oclean X Pro, invece, viene venduto a 49 euro, sempre su Indiegogo ed accessibile tramite questo link.

