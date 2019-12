Honor Your Holidays: pubblica una foto per Natale, in palio Honor 9X ed altri premi

Il periodo più magico dell'anno è arrivato: mostra il tuo spirito natalizio in uno scatto e partecipa all'iniziativa Honor Your Holiday. In palio ci sono un Honor 9X, la smartband Honor Band 5 e lo speaker Bluetooth del brand cinese. Ecco tutti i dettagli e come partecipare per provare a vincere uno di questi premi.

Honor Your Holidays: ecco tutti i dettagli dell'iniziativa di Natale 2019

Con l'iniziativa Honor Your Holidays, il produttore cinese invita gli utenti a condividere una foto che rappresenti la magia delle vacanze di Natale oppure il vostro spirito natalizio. La foto dovrà essere accompagna da una breve descrizione, raccontando la vostra più grande soddisfazione del 2019. Saranno scelti tre vincitori, i quali riceveranno rispettivamente il nuovo Honor 9X, la Honor Band 5 e il Bluetooth Speaker del brand.

Partecipare all'iniziativa è semplicissimo: il primo passo è effettuare l'iscrizione alla Honor Community tramite il pulsante Iscriviti presente nella homepage. In caso siate già iscritti fate il login. Ora dovete recarvi nella pagina dedicata all'iniziativa Honor Your Holidays (la trovate qui) e pubblicare un commento al post con un'immagine che rappresenti il vostro spirito durante le feste di Natale di quest'anno.

Le tre foto più originali e scattate con la miglior qualità verranno premiate dal team di Honor. Per tutti i dettagli e le condizioni, date uno sguardo al post ufficiale dedicato.

