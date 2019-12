Realme X2 con Android 10 e ColorOS 7 in questa video anteprima

Anche se il mondo del modding anticipa i tempi, il rilascio della ColorOS 7 basata su Android 10 arriverà su diversi smartphone Realme (ad eccezione di questi). Uno di questi sarà Realme X2, uno dei modelli principali, per il quale la roadmap ufficiale indica il rilascio pubblico durante il mese di aprile 2020. Nel frattempo, i possessori del terminale possono averne un assaggio grazie a questa video anteprima pubblicata su Weibo.

Vediamo Android 10 e ColorOS 7 all'opera su Realme X2 in questo video

Il video è stato realizzato da uno dei membri del gruppo che sta vivendo la fase di beta testing, pertanto non siamo di fronte a quella che sarà la build definitiva. Ciò che cattura maggiormente l'attenzione per i più attenti è che iniziamo a vedere alcune differenze rispetto alla ColorOS originale di OPPO. Per esempio, la tendina delle notifiche è più vicina alle linee guida di Android Stock. Anche se, trattandosi di una ROM preliminare, non è detto che questo non possa cambiare nel corso dei mesi.

L'altro punto focale di questa build è un accento alla fluidità, grazie anche ai 90 Hz offerti dal display del Realme X2. Tale aspetto permette di avere animazioni sì presenti ma che non vanno ad appesantire l'esperienza generale, potendo contare su più frames a disposizione.

