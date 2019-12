La famiglia P Smart continua ad espandersi, con l'arrivo di questo nuovo Huawei P Smart Pro. Ma come spesso accade con i tanti modelli dell'azienda, si tratta praticamente di un rebrand del già esistente Huawei Y9s. Al contrario di quest'ultimo, P Smart Pro è pensato per il nostro continente, essendo stato ufficializzato in paesi come Polonia, Croazia, Ucraina, Bulgaria e Grecia. E visto che è praticamente uguale al P Smart Z visto in Italia, seppur con memorie più capienti, non è da escludere che non venga commercializzato qua da noi.

Huawei P Smart Pro ufficiale: tutto quello che devi sapere

Huawei P Smart Pro – Scheda tecnica

Display LCD da 6.59″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel), densità di 391 PPI e rapporto in 19.5:9;

(2340 x 1080 pixel), densità di 391 PPI e rapporto in 19.5:9; dimensioni di 163.1 x 77.2 x 8.8 mm per 206 g;

processore octa-core HiSilicon Kirin 710F ;

; GPU ARM Mali-G51 MP4;

6 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage espandibile via microSD fino a 512 GB;

di storage espandibile via fino a 512 GB; lettore d'impronte laterale;

tripla fotocamera posteriore da 48+8+2 MP con grandangolare, apertura f/1.8-2.4-2.4, autofocus PDAF e flash LED;

con grandangolare, apertura f/1.8-2.4-2.4, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 16 MP con apertura f/2.2;

con apertura f/2.2; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, USB Type-C, mini-jack;

batteria da 4000 mAh ;

; sistema operativo Android 9 Pie con EMUI 9.1.

Huawei P Smart Pro – Prezzo e data d'uscita

Disponibile nelle colorazioni Midnight Black e Breathing Crystal, Huawei P Smart Pro arriverà in Europa ad un prezzo attorno ai 350€.

