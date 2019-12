Un nuovo giorno sta volgendo al termine e questa è l'occasione giusta per dare un'occhiata ad un prodotto particolarmente rilassante. Si tratta dello Speaker Bluetooth utilizzabile anche come base di ricarica wireless da Xiaomi YouPin in sconto su Banggood, un dispositivo due in uno che nasconde un segreto.

Speaker Bluetooth + base di ricarica wireless 15W da Xiaomi YouPin in sconto su Banggood | Coupon

Infatti non si tratta di due prodotti in uno… bensì di un dispositivo che integra ben tre funzionalità! Il nuovo gioiellino prodotto da Qualitell tramite Xiaomi YouPin si presenta come un semplice speaker Bluetooth ma in realtà può essere utilizzato come una base di ricarica wireless da 15W. Se questo non dovesse bastarvi, il dispositivo presenta una funzionalità per riprodurre suoni rilassanti con un semplice click e vi permette di scegliere tra 7 suoni differenti (corso d'acqua, pioggia, rumore bianco, ninna nanna, onde, cinguettio di uccelli, cicala).

Insomma, un compagno perfetto per accompagnare il vostro sonno, specie se amate avere suoni delicati in sottofondo!

