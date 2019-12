Xiaomi lancia un nuovo zaino ed un vetro molto protettivo

Non passa giorno senza che Xiaomi ufficializzi sul mercato un nuovo prodotto. Soltanto nella giornata di oggi abbiamo visto uno speaker Bluetooth con ricarica wireless, mentre ieri un bollitore, un purificatore per frutta e verdura ed un prodotto per la pulizia dentale. E in occasione del lancio in India della serie Redmi K30, la divisione asiatica ha lanciato due nuovi prodotti, ovvero lo Xiaomi Mi Step Out Backpack e lo Xiaomi Mi Protective Glass.

Xiaomi India annuncia nuovi prodotti, fra cui uno zaino ed un vetro temperato

Lo Xiaomi Mi Protective Glass è un proteggi-vetro realizzato in Accessory Glass in collaborazione con Corning, il produttore dei vetri Gorilla Glass. Questo materiale è composto da un vetro alcalino-alluminosilicato, con un processo di scambio con ioni aggiuntivi che garantisce una protezione superiore a quella di un normale vetro temperato, sia per gli urti che per i graffi.

La lavorazione con curvatura 2.5D ha uno spessore da soli 0.4 mm ed ha un adesivo in silicone per un'installazione più semplice. Inoltre, l'alta trasmissione di luce non compromette la nitidezza dello schermo, così come la lavorazione superiore trattiene poco le impronte. Sarà possibile acquistarlo in India ad un prezzo di 399 rupie, circa 5€.

Passando allo Xiaomi Mi Step Out BackPack, si tratta di uno zainetto dall'aspetto giovanile, realizzato con poliestere 600D e dalla finitura leggera e resistente all'acqua. Misura 40 x 30 x 6.5 mm, ha una capienza da 12 litri ed è disponibile nelle colorazioni Navy Blue, Royal Blue, Black e Red, ad un prezzo di 249 rupie (circa 3€).

