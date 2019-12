Xiaomi Mi MIX Alpha 2 sarà tutto schermo, secondo questo brevetto

Dopo il brevetto del dispositivo con display estensibile, torniamo nuovamente a parlare delle possibilità future offerte dalla compagnia di Lei Jun. Vi è piaciuto il Mi MIX Alpha? Se il flagship dal prezzo proibitivo e il suo pannello Surround vi hanno ingolosito non poco, allora aspettate di vedere cos'ha in serbo l'azienda per lo Xiaomi Mi MIX Alpha 2, secondo un nuovo brevetto depositato nel database della WIPO.

Xiaomi Mi MIX Alpha 2 protagonista di un nuovo brevetto dell'azienda: tutto schermo e fotocamera sotto il display!

Ovviamente è bene specificare che l'azienda cinese non ha annunciato alcunché e che il brevetto in questione fa riferimento ad uno smartphone ancora senza nome. Tuttavia è impossibile non farsi venire in mente il futuro Xiaomi Mi MIX Alpha 2 visto il design e le caratteristiche del dispositivo. Il brevetto è stato depositato lo scorso anno ed approvato e pubblicato il 13 dicembre 2019. I documenti mostrano un modello con un display Surround “avanzato”, che ricopre completamente la superficie dello smartphone!

Come si evince anche dalle immagini, non sono presenti né cornici (o meglio… sono super sottili) né pulsanti fisici. Inoltre viene eliminata anche la “banda” che ospita la fotocamera, lasciando il posto ad una soluzione integrata direttamente sotto il display. Il pannello ricopre anche il bordo del device e continua fino al retro, avvolgendo completamente il corpo dello smartphone.

Il brevetto conferma anche che il presunto Xiaomi Mi MIX Alpha 2 avrà a bordo una fotocamera sotto il display; mancano dettagli circa il posizionamento del flash, ma parliamo pur sempre di un “semplice” brevetto. Il bordo può essere personalizzato con pulsanti che richiamano varie applicazioni o controlli multimediali.

Allora, che ne pensate di questo gioiellino? Teniamo le dita incrociate in merito al prezzo di questo futuro ed ipotetico smartphone… ma in fondo sappiamo già che sarà di certo una cifra astronomica. Per concludere, vi ricordiamo ancora una volta che le immagini provengono da un brevetto di Xiaomi e che non è detto che questo si trasformi effettivamente in realtà. Staremo a vedere cosa ci riserverà il prossimo anno per quanto riguarda la serie MIX!

