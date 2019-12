Siete in cerca di una cintura da battaglia? Una da indossare nei momenti più informali e la maltrattare a più non posso? Allora date un'occhiata alla cintura in tessuto di Xiaomi YouPin, disponibile in offerta lampo su GearBest.

La cintura in tessuto di Xiaomi YouPin è in offerta lampo e costa solo 9.50€

La cintura in tessuto di Xiaomi YouPin è realizzata in nylon, un materiale leggero e resistente all'usura. Inoltre al centro è presente una fibbia in plastica di alta qualità, per garantire una presa perfetta. Non sono presenti buchi e quindi si tratta di un prodotto taglia unica con lunghezza regolabile, per la massima comodità. La cintura arriva direttamente dalla piattaforma di crowdfunding del brand cinese ed è in sconto su GearBest ad un prezzo particolarmente appetitoso.

