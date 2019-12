A distanza di circa un mese dall'ultimo update, ecco spuntare la nuova OxygenOS 10.0.3, release stabile dedicata agli ex top di gamma OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro. Ancora una volta si tratta di una versione basata su Android 10, di recente avvistata anche per i modelli 6/6T dopo che l'aggiornamento era stato sospeso a causa di bug e problemi.

Aggiornamento 18/12: adesso ci sono anche i link per effettuare il download, li trovate in fondo all'articolo.

OnePlus 7 e 7 Pro: ecco tutti i dettagli del changelog della nuova OxygenOS 10.0.3

Bando alle ciance, andiamo a dare un'occhiata al changelog completo dedicato alla OxygenOS 10.0.3 in arrivo per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro. Nell'immagine in alto trovate tutti i dettagli e potrete notare al volo che si tratta di un changelog particolarmente striminzito. Abbiamo infatti una versione di assestamento, priva di vere e proprie novità: l'unica aggiunta significativa è rappresentata dalla patch di sicurezza, aggiornate a novembre 2019.

Il changelog riporta anche di miglioramenti alla stabilità del sistema e vari bug fix, non entrando nello specifico e lasciando intendere che si tratti di ottimizzazioni di rito. Il roll out sta avvenendo in queste ore tramite OTA, quindi – se non avete ancora ricevuto l'update – non resta che pazientare.

Aggiornamento 18/12

Ecco i link per effettuare il download ed installarla in via manuale:

