OPPO A91 e A8: trapelano nuovi render ufficiosi

Si sente parlare sempre più spesso di OPPO A8. Tra qualche tempo, infatti, il brand cinese aggiornerà la sua linea di fascia medio-bassa, proponendo diversi smartphone. Troveremo, dunque, anche il device appena citato che, secondo diverse indiscrezioni, dovrebbe essere dotato di un display in HD+ con notch a goccia, noncè di un SoC con frequenza di clock massima pari a 2,3GHz. Nelle ultime ore, poi, sono comparsi in rete anche alcuni render del profilo posteriore, che ne hanno rivelato alcune varianti cromatiche.

Aggiornamento 11:00: oltre ad A8, abbiamo anche i render ufficiosi di OPPO A91, li trovate a fine articolo.

OPPO A8 arriverà con colori molto sgargianti

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, OPPO A8 sarà un device dotato di colori molto particolari. Tra questi, infatti, troveranno spazio il rosso, il verde ed il bianco perlato. Dalle immagini, poi, non è chiaro quali siano i materiali utilizzati per la realizzazione di questa scocca, sebbene possa trattarsi anche di policarbonato. Oltre le tre fotocamere, dunque, vediamo anche il sensore d'impronte digitali posto lungo l'asse centrale. Altri dettagli importanti, poi, sono il tasto di accensione/spegnimento ed il bilanciere del volume.

Tutto ciò che riguarda il profilo anteriore è stato già svelato dal TEENA. Questo, infatti, ha rivelato la presenza di un display con notch a goccia, all'interno del quale dovrebbe trovare spazio un sensore da 8 mega-pixel. A livello hardware, poi, dovremmo trovare un processore con frequenza massima di 2,3GHz, 4GB di RAM, 128GB di storage più microSD, sensore ID posteriore, tripla fotocamera da 12+8+2 MP, selfie camera da 8 MP e batteria da 4230 mAh.

Aggiornamento 19/12

Oltre a quelli di OPPO A8, abbiamo altri render ufficiosi che anticipano l'uscita del nuovo OPPO A91. In queste immagini vediamo entrambe le colorazioni celeste/viola e nera, per una scocca che misura mAh con ricarica VOOC 3.0 in dimensioni di 160.2. Sulla parte basse troviamo la porta USB Type-C, lo speaker, il microfono e l'ingresso mini-jack. Sul davanti c'è un display con notch a goccia, il quale dovrebbe essere un'unità AMOLED da 6.4″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel).

Ricordiamo le restanti specifiche rese note dal TENAA: quad camera da 48+8+2+2 MP, selfie camera da 16 MP, 8 GB di RAM, 128 GB di storage più microSD, lettore ID nel display e batteria da 3935 mAh con ricarica VOOC 3.0

