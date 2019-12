CHUWI UBook e non solo: ecco i consigli di CHUWI per i regali di Natale

Di recente la compagnia cinese ha lanciato una versione rinnovata del suo CHUWI UBook Pro, per chiudere in bellezza questo 2019. Il 2 in 1 si presenta come un rivale economico della serie Surface, presente il supporto agli stilo ed arriverà – ovviamente – ad un prezzo accessibile. Cercate i regali di Natale perfetti? Allora UBook potrebbe essere la risposta che state cercando, insieme ad una serie di terminali che hanno contribuito a rendere CHUWI uno dei principali produttori di dispositivi economici e performanti.

CHUWI UBook, AeroBook e c'è anche il misterioso CHUWI Hi10 X

Se siete interessati a CHUWI UBook, lo trovate sullo store ufficiale di AliExpress a 306€, mentre – in alternativa – potete dare un'occhiata al sito del produttore, il quale propone anche un'iniziativa promozionale dedicata al terminale. Il dispositivo arriva con un ampio pannello IPS da 11.6 pollici di diagonale, con rapporto in 16:9, processore Intel N4100, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Per quanto riguarda UBook Pro, qui trovate tutti i dettagli sulle specifiche, mentre per prezzo e disponibilità dovremo ancora pazientare.

Le proposte di CHUWI continuano con il notebook AeroBook, soluzione IPS da 13.3 pollici, con a bordo un processore Intel 6Y30, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna ed un corpo interamente realizzato in metallo. Qui trovate la nostra recensione, mentre il terminale è disponibile all'acquisto su AliExpress a 404€.

Insieme ai consigli di Natale, la compagnia cinese annuncia anche il debutto di CHUWI Hi10 X, dispositivo già inserito nel sito ufficiale. Pare che le vendite partiranno nel corso delle Feste di Natale, presumibilmente il 25 dicembre. Il tablet arriva come un upgrade di Hi10 Air, equipaggiato con il processore Intel N4100, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria SSD, un pannello da 10.1 pollici ed un corpo in metallo.

Articolo sponsorizzato.

