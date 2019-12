MIUI 11 introduce l’equalizzatore per MiSound

Giusto qualche ora fa abbiamo visto i primi screenshots riguardanti l'aggiunta della calibrazione del display nella MIUI 11. Fra non molto ci sarà un'ulteriore novità, sempre scovata dalla community online. Questa volta la segnalazione arriva da Igor Eisberg di Xiaomi Europa e riguarda l'introduzione di un equalizzatore all'interno dell'app MiSound. Come nel caso del calibratore visivo, i riferimenti nel software sono stati trovati nell'ultima Nightly 9.12.19.

Xiaomi aggiunge un nuovo equalizzatore per l'app MiSound nella MIUI 11

Il lavoro congiunto con i ragazzi di XDA hanno fatto sì che potesse essere visibile nella MIUI questo equalizzatore. Differentemente a quanto accade di solito, l'EQ è integrato direttamente nell'app MiSound. Ciò significa che è possibile applicarlo direttamente alle cuffie in senso generale, anziché essere limitato ad un'app multimediale.

Oltre a poter regolare lo spettro di frequenze basse, medie ed alte, verrà aggiunta anche una nuova regolazione del volume legata all'età, potendo scegliere fra “sopra i 30 anni“, “30-60 anni” e “più di 60 anni“. Per concludere, questa nuova opzione permette anche di regolare in maniera fine il profilo sonoro per ogni orecchio a sé stante. Non è dato sapere quando queste regolazioni verranno aggiunte nella MIUI 11 stabile, ma non mancheremo di farvelo sapere non appena sarà pubblico.

