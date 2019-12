Xiaomi Smart Home Security Kit: Xiaomi pensa alla sicurezza con 5 prodotti in 1 | Coupon

Il pacchetto Xiaomi Smart Home Security Kit include cinque prodotti insieme ed è particolarmente utile per gli utenti in cerca di una soluzione votata alla sicurezza, ad un prezzo accessibile. Andiamo a dare un'occhiata a quest'ennesima chicca targata Xiaomi!

Xiaomi Smart Home Security Kit è disponibile in sconto con Coupon su DHGate

Lo Xiaomi Smart Home Security Kit comprende uno switch wireless, un gateway, una presa smart, un modulo per il rilevamento del movimento e sensori da applicare a porte e finestre. Insomma si tratta di un pacchetto completo dedicato alla sicurezza, disponibile in sconto con Coupon sullo store DHGate. In basso trovate il link alla pagina del prodotto, con il codice sconto da utilizzare al momento dell'acquisto.

Articolo sponsorizzato.

