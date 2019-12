Dopo il primo annuncio di un paio di mesi fa, finalmente il nuovo Haylou Smart Watch (anche conosciuto come LS01) ha debuttato ufficialmente sulla piattaforma Xiaomi YouPin ed è disponibile all'acquisto per gli utenti cinesi. Dita incrociare e speriamo che il wearable economico del brand arrivi presto su qualcuno dei nostri store cinesi preferiti.

Haylou Smart Watch debutta su Xiaomi YouPin e costa solo 12€

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, Haylou – azienda partner di Xiaomi specializzata nelle produzione di soluzioni TWS – ha lanciato un wearable dal prezzo stracciato tramite Xiaomi YouPin. Il dispositivo, chiamato semplicemente Haylou Smart Watch o LS01, arriva con un peso di soli 34 grammi ed un pannello LCD da 1.3″ di diagonale con risoluzione 240 x 240 pixel. L'azienda promette un'autonomia fino a 14 giorni grazie alla batteria da 201 mAh; l'indossabile è certificato IP68, è dotato di un cinturino in silicone ed una scocca metallica intorno al display.

Ovviamente si tratta di un dispositivo votato al fitness e non mancano il monitoraggio dell'attività cardiaca (e del sonno), il contapassi e 9 modalità dedicate allo sport. Il prezzo di vendita è irrisorio: solo 99.9 yuan, pari a circa 12€ al cambio.

