Xiaomi aggiunge la calibrazione del display alla MIUI 11

Abbiamo già iniziato a conoscere la MIUI 11 e, con essa, le nuove features introdotte da Xiaomi a bordo dei vari smartphone per cui è già disponibile. Ed anche se la MIUI 11.1 è già dietro l'angolo, con altre novità, ciò non significa che il team software non stia lavorando a delle aggiunte finora inedite. Per esempio, nell'ultima build Nightly analizzata dalla community di XDA è stata scovata una funzione che permette la calibrazione del display.

La MIUI 11 si arricchisce di una nuova opzione per la calibrazione del display

Gli screenshots ricavati dalla MIUI in questione parlano chiaro, mostrandoci i menu relativi alla taratura del pannello. I nuovi controlli a disposizione permettono di agire sul color gamut, potendo scegliere fra quattro presets: “Migliorato“, “Originale“, “P3” e “sRGB“. Oltre a ciò, è possibile regolare ulteriormente lo spazio colore, avendo i tre sliders relativi alle palette RGB. Proseguendo, le regolazioni riguardano anche parametri come saturazione e valore cromatico nello spazio HSV, oltre a contrasto e gamma.

In modo da calibrare il pannello secondo il proprio gusto, è possibile avere un'anteprima dei cambiamenti attuati tramite l'immagine delle matite in alto. Una volta effettuate, è possibile salvarle ma anche ripristinare lo stato standard del display. Un'aggiunta che si rivelerà piuttosto gradita, aumentando ulteriormente la pletora di personalizzazioni già disponibili sulla UI di Xiaomi. Non resta che attendere che, dalla Nightly, questa nuova feature passi alle versioni stabili della ROM.

