Xiaomi Haylou Smart Watch: prime impressioni e foto hands-on

Fra pochi giorni saranno ufficializzati Mi Watch Color ed Exclusive Edition, in un mercato hi-tech dove gli smartphone sanno calando ed i wearables crescono di gradimento. Non è un caso che il nuovo Haylou Smart Watch abbia attirato l'attenzione di molti, data la realizzazione in cooperazione con Xiaomi ed un prezzo molto basso. Nell'attesa di poterlo testare, i ragazzi di GizmoChina ce ne danno un primissimo assaggio con queste immagini ed un feedback sulle feature integrate.

Vediamo più da vicino il nuovo Haylou Smart Watch in queste immagini

Definita una “smartband fatta smartwatch”, questo orologio del brand Haylou integra tutte quelle feature che siamo soliti vedere su un prodotto come la Xiaomi Mi Band 4. Ecco perché il produttore non ha voluto puntare più di tanto sul fattore estetico, con un look ed una qualità costruttiva con un occhio di riguardo per il portafogli. Il cinturino è in TPU e la scocca in plastica ABS, con una finitura metallica che potrebbe ingannare gli occhi più disattenti.

Include un display quadrato da 1.3″ con risoluzione di 240 x 240 pixel ed una densità di 261 PPI, oltre ad un tasto fisico sulla destra. Avendo tecnologia LCD, non è presente la feature di Always-On che troviamo sui prodotti dotati di pannello OLED; di conseguenza, per vedere il display sarà necessario azionare il suddetto tasto o usare la funzionalità di risveglio quando si alza il polso.

Non avere l'AOD significa risparmiare batteria, comunque, con un'unità da 240 mAh che, secondo la società, dovrebbe durare circa 14 giorni con una sola ricarica. Sulla parte inferiore, invece, trovano alloggiamento i PIN magnetici per effettuare la ricarica tramite il cavo in confezione.

Lato software ci sono 9 modalità sportive per monitorare l'attività fisica: camminata, corsa, escursione, ciclismo, tapis roulant, fitness, arrampicata, spinning e yoga. Queste sono coadiuvate da un sensore che consente il monitoraggio del battito cardiaco 24h. Non essendo uno smartwatch con software “completo”, non ci sono features aggiuntive se non quelle standard. Queste includono sveglia, controllo delle notifiche, reminder della sedentarietà e così via. Ma ad un prezzo di circa 12€ non si può certo chiedere di più.

Se si parla di mercato internazionale, invece, ad oggi il prezzo si aggira attorno ai 32€.

C'è anche una versione cinese al costo più contenuto di 23€, ma non è chiaro se ci sia o meno la lingue inglese.

